День ангела 6 лютого: кого та як вітати з іменинами

6 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 6 лютого, день ангела

Який сьогодні, 6 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 лютого

6 лютого 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Василя, Дмитра, Івана, Максима, Олександра, Марію, Христину.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві впертий, пустотливий. В дорослому віці стає замріяним, активним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві доброзичливий, життєрадісний. В дорослому віці стає азартним, філософом.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві надійний, спокійний. В дорослому віці стає практичним, дипломатичним.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві імпульсивний, довірливий. В дорослому віці стає надійним, доброзичливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві відповідальний, веселий. В дорослому віці стає творчим, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві душа компанії, активний. В дорослому віці стає душевним, щедрим.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві наївна, завжди прийде на допомогу близьким. В дорослому віці стає відповідальною, неконфліктною.

Христина — давньоєврейське ім’я, перекладається як «християнка». В дитинстві яскрава, емоційна. В дорослому віці стає справедливою, відданою.

День ангела 6 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 6 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч, оберігав від негараздів і наповнював кожен день світлом, радістю та добробутом. Нехай серце співає від щастя, а душа відчуває гармонію та любов.

***

З днем ангела! Нехай твоє життя буде сповнене світла і тепла, а ангел-охоронець щодня оберігає твої кроки, дарує мудрість і сили для здійснення всіх добрих задумів. Бажаю радості в кожній миті та добробуту у всьому.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твоє життя буде як сонячний промінь — яскраве, тепле і радісне. Нехай ангел оберігає тебе від будь-яких труднощів, наповнює серце спокоєм і дарує справжнє щастя щодня.

***

Бажаю щасливого дня ангела! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає тебе та близьких, надихає на добрі справи і допомагає йти дорогою світла і радості. Нехай твоє життя буде сповнене гармонії, любові та добробуту.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твоє серце завжди відчувало захист і підтримку ангела, щоб кожен день приносив нові радощі, теплі моменти і впевненість у власних силах. Нехай життя буде спокійним, яскравим і повним добробуту.

