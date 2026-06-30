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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
7
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 липня: кого та як вітати з іменинами

6 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 6 липня

Який день ангела 6 липня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 липня

6 липня 2026 року привітайте з іменинами Анатолія, Антона, Валентина, Василя, Віктора, Гліба, Федора, Марту, Уляну, Юліану.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає «житель Анатолії». В дитинстві ніколи не здається. В дорослому віці стає винахідливим.

Антон — латинське ім’я, перекладається як «вступати в бій». В дитинстві відповідальний. В дорослому віці стає рішучим.

Валентин — латинське коріння, тлумачиться як «здоровий». В дитинстві доброзичливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як «переможець». В дитинстві вразливий. В дорослому віці стає чуттєвим.

Гліб — скандинавське коріння, тлумачиться як «під захистом Бога». В дитинстві примхливий. В дорослому віці важко сходиться з іншими.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Марта — давньоєврейське ім’я, перекладається як «володарка». В дитинстві гарно вчиться. В дорослому віці стає врівноваженою.

Уляна — латинське коріння, тлумачиться як «щастя». В дитинстві розважлива. В дорослому віці стає рішучою.

Юліана — латинське походження, означає «з роду Юлія». В дитинстві емоційна. В дорослому віці стає невгамовною.

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 6 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усіх негараздів, дарує сили, натхнення та впевненість у кожному дні. Бажаю міцного здоров’я, щирої радості, тепла в серці та здійснення найзаповітніших мрій.

***

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті буде більше світла, добрих людей і щасливих моментів. Бажаю, щоб ангел-охоронець допомагав знаходити правильний шлях, підтримував у складні хвилини та наповнював душу спокоєм і гармонією.

***

Щиро вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди тримає над тобою свої крила, захищає від тривог і приносить у життя мир, любов та добробут. Бажаю, щоб кожен день дарував нові можливості й приємні приводи для усмішки.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай небесний покровитель оберігає тебе на кожному кроці, дарує мудрість у рішеннях, удачу в справах і щастя в особистому житті. Нехай у домі панують злагода, достаток і щирі почуття.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронець завжди був надійною підтримкою, відводив від тебе все лихе та допомагав здійснювати мрії. Нехай життя буде наповнене любов’ю, добром, приємними зустрічами й радісними подіями.

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Дата публікації
Кількість переглядів
7
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