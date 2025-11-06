День ангела 6 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 6 листопада

6 листопада 2025 року привітайте з іменинами Анатолія, Арсена, Василя, Віктора, Гаврила, Германа, Костянтина, Луку, Микиту, Миколу, Павла, Єфросинію, Клавдію, Ніну, Олександру.

Анатолій — давньогрецьке походження, означає “житель Анатолії”. В дитинстві веселий, активний. В дорослому віці стає наполегливим.

Арсен — давньогрецьке ім’я, перекладається як “безстрашний”. В дитинстві комунікабельний, імпульсивний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Віктор — латинське походження, означає “переможець”. В дитинстві завзятий, гарно вчиться. В дорослому віці стає вразливим.

Гаврило — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Бог — моя сила”. В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає завзятим.

Герман — латинське коріння, тлумачиться як “рідний”. В дитинстві самостійний, розсудливий. В дорослому віці стає хорошим керівником.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві доброзичливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Лука — латинське ім’я, перекладається як “світло”. В дитинстві примхлвий, самовпевнений. В дорослому віці стає вимогливим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “перемога”. В дитинстві впертий, часто йде напролом. В дорослому віці стає турботливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає “переможець народів”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає потайливим.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві чуйний, надійний. В дорослому віці стає замкнутим.

Єфросинія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “радість”. В дитинстві весела, цікава. В дорослому віці стає чудовою господинею.

Клавдія — латинське походження, означає “кульгава”. В дитинстві працьовита, комунікабельна. В дорослому віці стає доброзичливою.

Ніна — грузинське ім’я, перекладається як “цариця”. В дитинстві горда, самостійна. В дорослому віці стає впевненою в собі.

Олександра — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисниця”. В дитинстві смілива, розумна. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 6 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди оберігав тебе, дарував спокій і радість у серці, допомагав долати труднощі та наповнював життя світлом і теплом.

***

З Днем ангела! Нехай твої крила захисту завжди оберігають від негараздів, а життя буде сповнене щасливих моментів, добробуту і душевного спокою.

***

Вітаю! Бажаю, щоб ангел-хранитель завжди був поруч, надихав на добрі вчинки, допомагав здійснювати мрії та підтримував у будь-яких починаннях.

***

З Днем ангела! Хай у твоєму житті панують світлі думки, щирі почуття та добрі справи, а ангел оберігатиме тебе на кожному кроці і наповнюватиме серце теплом і гармонією.

***

Вітаю з іменинами! Бажаю, щоб ангел-хранитель дарував здоров’я, щастя, впевненість у завтрашньому дні та щодня оберігав від всього, що може затьмарити твоє життя.