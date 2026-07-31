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День ангела 6 серпня: кого та як вітати з іменинами
6 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 6 серпня
6 серпня 2026 року привітайте з іменинами Лева, Спаса.
Лев — давньогрецьке походження, означає «король звірів». В дитинстві запальний, нетерплячий, рухливий. В дорослому віці стає амбітним, розважливим, енергійним.
Спас — старослов’янське ім’я, перекладається як «Бог-рятівник». В дитинстві добрий, спокійний, товариський. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим, цілеспрямованим.
День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене світлом, добром, щирими людьми та приємними подіями.
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З Днем ангела! Нехай Господь дарує сили, натхнення й мудрість, а ангел завжди підтримує у важливі моменти.
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Щасливого Дня ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, достатку в домі та любові поруч.
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Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен новий день приносить усмішки, віру в краще та здійснення найзаповітніших бажань.
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З Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від усіх негараздів, а життя дарує безліч приводів для щастя.