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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
11
Час на прочитання
1 хв

День ангела 6 серпня: кого та як вітати з іменинами

6 серпня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 6 серпня

Який день ангела 6 серпня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 серпня

6 серпня 2026 року привітайте з іменинами Лева, Спаса.

Лев — давньогрецьке походження, означає «король звірів». В дитинстві запальний, нетерплячий, рухливий. В дорослому віці стає амбітним, розважливим, енергійним.

Спас — старослов’янське ім’я, перекладається як «Бог-рятівник». В дитинстві добрий, спокійний, товариський. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим, цілеспрямованим.

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 6 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай життя буде наповнене світлом, добром, щирими людьми та приємними подіями.

***

З Днем ангела! Нехай Господь дарує сили, натхнення й мудрість, а ангел завжди підтримує у важливі моменти.

***

Щасливого Дня ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, достатку в домі та любові поруч.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай кожен новий день приносить усмішки, віру в краще та здійснення найзаповітніших бажань.

***

З Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від усіх негараздів, а життя дарує безліч приводів для щастя.

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Дата публікації
Кількість переглядів
11
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