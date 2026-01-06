ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
75
Час на прочитання
2 хв

День ангела 6 січня: кого та як вітати з іменинами

6 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 6 січня, день ангела

Який сьогодні, 6 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 6 січня

6 січня 2026 року привітайте з іменинами Івана.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний, розважливий, відповідальний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, ціленаправленим.

День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, дарував спокій у душі та надихав на добрі справи. Нехай кожен день твого життя буде наповнений теплом, радістю та світлом.

***

З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щирих посмішок і безмежного щастя. Нехай ангел поруч завжди підказує вірний шлях, охороняє від сумнівів і дарує віру у власні сили та добрі починання.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, охороняючи твої думки й дії, веде тебе до гармонії й радості, підтримує у скрутні моменти та допомагає знаходити світлі шляхи навіть у темні часи.

***

Бажаю з Днем ангела безмежної душевної гармонії, тепла в серці та радості в кожній миті життя. Нехай ангел-охоронець завжди підставляє крила підтримки, відганяє сумніви й дарує лише добрі зустрічі та приємні сюрпризи.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світла, любові та натхнення. Нехай ангел оберігає тебе від усіх негараздів, підтримує в будь-яких починаннях і завжди веде до щастя та душевного спокою.

Дата публікації
Кількість переглядів
75
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie