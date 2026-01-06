- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 6 січня: кого та як вітати з іменинами
6 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 6 січня
6 січня 2026 року привітайте з іменинами Івана.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добродушний, розважливий, відповідальний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, ціленаправленим.
День ангела 6 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, дарував спокій у душі та надихав на добрі справи. Нехай кожен день твого життя буде наповнений теплом, радістю та світлом.
***
З Днем ангела! Бажаю тобі міцного здоров’я, щирих посмішок і безмежного щастя. Нехай ангел поруч завжди підказує вірний шлях, охороняє від сумнівів і дарує віру у власні сили та добрі починання.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел завжди буде поруч, охороняючи твої думки й дії, веде тебе до гармонії й радості, підтримує у скрутні моменти та допомагає знаходити світлі шляхи навіть у темні часи.
***
Бажаю з Днем ангела безмежної душевної гармонії, тепла в серці та радості в кожній миті життя. Нехай ангел-охоронець завжди підставляє крила підтримки, відганяє сумніви й дарує лише добрі зустрічі та приємні сюрпризи.
***
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє життя було сповнене світла, любові та натхнення. Нехай ангел оберігає тебе від усіх негараздів, підтримує в будь-яких починаннях і завжди веде до щастя та душевного спокою.