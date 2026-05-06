День ангела 6 травня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 травня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 6 травня

6 травня 2026 року привітайте з іменинами Дениса, Варвару.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві енергійний, легко йде на контакт і спілкується з різними дітьми. В дорослому віці стає жартівливим, веселим, оптимістичним, не може жити за правилами.

Варвара — давньогрецьке ім’я, перекладається як «дикунка». В дитинстві сильна особистість, незалежна, вміє проявляти твердість характеру. В дорослому віці стає надійною, чуйною, часто обирає в друзі представників іншої статі.

Реклама

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 травня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього злого, дарує сили, натхнення та впевненість у кожному кроці. Хай у серці панують мир, любов і гармонія, а життя щедро дарує щасливі миті.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець щодня тримав тебе під своїм крилом, захищав від тривог і втоми та наповнював душу світлом і добром. Нехай доля буде щедрою на радісні події та добрих людей поруч.

***

Реклама

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, а кожен день приносить нові надії, теплі зустрічі та приємні сюрпризи. Бажаю здоров’я, щастя і внутрішньої сили для здійснення всіх мрій.

***

З Днем ангела тебе! Нехай небесний покровитель веде тебе правильною дорогою, допомагає уникати труднощів і надихає на великі звершення. Хай у твоєму житті завжди буде світло, радість і щира любов.

***

Реклама

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть поруч, захищаючи від негараздів і даруючи спокій душі. Бажаю, щоб кожен новий день був кращим за попередній, наповнений добром, теплом і щастям.

Новини партнерів