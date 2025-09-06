ТСН у соціальних мережах

День ангела 6 вересня: кого та як вітати з іменинами

6 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 6 вересня, день ангела

Який сьогодні, 6 вересня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 6 вересня

6 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Всеволода, Давида, Дениса, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Макара, Михайла.

Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.

Всеволод — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві спокійний, може гратися наодинці. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.

Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає м’яким, але цілеспрямованим.

Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає ідеалістичним і життєрадісним.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві імпульсивний, справедливий. В дорослому віці не терпить брехні, дипломатичний.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві честолюбний, допитливий. В дорослому віці стає життєрадісним і спокійним.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві незворушний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві прямолінійний, справедливий. В дорослому віці стає розважливим, раціональним.

Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає щирим, впевнено йде до своєї мети.

День ангела 6 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 вересня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, дарував спокій і радість, допомагав долати труднощі та надихав на нові звершення. Нехай серце наповнюється теплом, а душа — світлом.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди оберігав тебе, дарував мир і впевненість у кожному дні, допомагав здійснювати мрії та робив життя яскравим і щасливим.

***

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підказував правильні рішення, оберігав від смутку і невдач, а серце наповнювалося любов’ю, світлом і гармонією.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений радості та тепла, а ангел-хранитель оберігає твої мрії, дарує впевненість і сили для нових досягнень.

