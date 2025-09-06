- Дата публікації
День ангела 6 вересня: кого та як вітати з іменинами
6 вересня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 6 вересня
6 вересня 2025 року привітайте з іменинами Андрія, Всеволода, Давида, Дениса, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Макара, Михайла.
Андрій — давньогрецьке походження, означає “мужній”. В дитинстві активний, енергійний. В дорослому віці стає рішучим, цілеспрямованим.
Всеволод — старослов’янське ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві спокійний, може гратися наодинці. В дорослому віці стає терплячим, посидючим.
Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “улюбленець”. В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає м’яким, але цілеспрямованим.
Денис — давньогрецьке походження, означає “присвячений Діонісу”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає ідеалістичним і життєрадісним.
Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “присвячений Деметрі”. В дитинстві імпульсивний, справедливий. В дорослому віці не терпить брехні, дипломатичний.
Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.
Кирило — давньогрецьке походження, означає “владика”. В дитинстві честолюбний, допитливий. В дорослому віці стає життєрадісним і спокійним.
Костянтин — латинське ім’я, перекладається як “стійкий”. В дитинстві незворушний, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим, чесним.
Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блаженний”. В дитинстві прямолінійний, справедливий. В дорослому віці стає розважливим, раціональним.
Михайло — давньоєврейське походження, означає “хто як Бог”. В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає щирим, впевнено йде до своєї мети.
День ангела 6 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг завжди був поруч, дарував спокій і радість, допомагав долати труднощі та надихав на нові звершення. Нехай серце наповнюється теплом, а душа — світлом.
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-хранитель завжди оберігав тебе, дарував мир і впевненість у кожному дні, допомагав здійснювати мрії та робив життя яскравим і щасливим.
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підказував правильні рішення, оберігав від смутку і невдач, а серце наповнювалося любов’ю, світлом і гармонією.
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай кожен твій день буде сповнений радості та тепла, а ангел-хранитель оберігає твої мрії, дарує впевненість і сили для нових досягнень.