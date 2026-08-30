День ангела 6 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 6 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 6 вересня

6 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Всеволода, Давида, Дениса, Дмитра, Івана, Кирила, Костянтина, Макара, Михайла.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий, активний. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Всеволод — слов’янське ім’я, перекладається як «володіти світом». В дитинстві спокійний, замкнутий в собі. В дорослому віці стає флегматичним.

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Давид — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «улюбленець». В дитинстві незворушний, врівноважений. В дорослому віці стає великодушним.

Денис — давньогрецьке походження, означає «присвячений Діонісу». В дитинстві комунікабельний, активний. В дорослому віці стає рішучим.

Дмитро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «присвячений Деметрі». В дитинстві рухливий, щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

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Кирило — латинське походження, означає «пан». В дитинстві розумний, легко переносить випробування. В дорослому віці стає самовпевненим.

Костянтин — латинське ім’я, перекладається як «стійкий». В дитинстві спокійний, незворушний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блаженний». В дитинстві чесний, прямолінійний. В дорослому віці стає наполегливим.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві тихий, ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

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День ангела 6 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від негараздів, дарує сили, здоров’я та веде світлою дорогою.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, добрих людей поруч і Божого благословення на кожен день.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, захищає від усього злого та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

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У День ангела бажаю міцного здоров’я, душевного тепла, любові та достатку. Нехай Господь береже тебе, а ангел-охоронець ніколи не залишає.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай цей день принесе світлі думки, щирі побажання та гарний настрій, а твій небесний захисник завжди допомагає у житті.

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