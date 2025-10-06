День ангела 6 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 6 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 6 жовтня

6 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Івана, Макара, Хому.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві скромний, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, добродушним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як “блаженний”. В дитинстві чесний, справедливий. В дорослому віці не любить обману, стає щирим.

Реклама

Хома — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “близнюк”. В дитинстві спокійний, тактовний, допитливий. В дорослому віці стає доброзичливим, не може сидіти без діла.

День ангела 6 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 6 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій захисник-ангел завжди оберігає тебе від усіх негараздів, дарує спокій, радість і натхнення. Бажаю світла, добробуту та теплих моментів у житті!

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі хвилини і надихає на добрі справи. Бажаю міцного здоров’я, щастя та гармонії у всьому!

Реклама

***

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі про твоє світле покликання, оберігає душу та серце, приносить радість і незабутні миті. Хай життя буде сповнене теплом і добробутом!

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, наповнював серце світлом і вірою, а життя дарувало лише щирі посмішки, успіх та гармонію.

Реклама

***

Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель веде тебе правильним шляхом, дарує впевненість і сили для нових звершень, а кожен день буде сповнений любов’ю, добробутом та радістю.