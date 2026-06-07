- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 77
- Час на прочитання
- 2 хв
День ангела 7 червня: кого та як вітати з іменинами
7 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 червня
7 червня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Богдана, Бориса, Василя, Івана, Степана, Тараса, Валерію, Зінаїду, Марію.
Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві старанний, відповідальний. В дорослому віці стає волелюбним.
Богдан — старослов’янське ім’я, перекладається як «Богом даний». В дитинстві добросердечний, відкритий. В дорослому віці стає холодним.
Борис — староперсидське коріння, тлумачиться як «спадкоємець». В дитинстві наполегливий, працьовитий. В дорослому віці стає амбітним.
Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.
Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві впевнений у своїх здібностях, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.
Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві досить спокійний, може годинами сам гратися. В дорослому віці стає самостійним.
Валерія — латинське ім’я, перекладається як «здорова». В дитинстві задумлива, турботлива. В дорослому віці стає імпульсивною.
Зінаїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «та, що належить Зевсу». В дитинстві галаслива, балакуча. В дорослому віці стає енергійною.
Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві щира, відкрита. В дорослому віці стає доброзичливою.
День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі
З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди вистачає тепла, щирих людей і добрих подій. Нехай ангел-охоронець допомагає у складні моменти, підказує правильні рішення і береже від помилок.
***
Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі миті, а серце завжди знаходить спокій і гармонію. Нехай твій ангел-охоронець веде тебе шляхом любові, надії та добра.
***
З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, натхненням і вірою в себе. Нехай небесний захисник завжди підтримує, оберігає та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.
***
Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай життя буде щедрим на радісні події, добрих людей і щасливі моменти. Нехай ангел завжди стоїть за плечем і тихо веде тебе до щастя та добробуту.
***
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, веде правильними дорогами та дарує внутрішній спокій, силу й віру в краще. Бажаю здоров’я, радості та світла в кожному дні.