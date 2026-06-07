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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
77
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 червня: кого та як вітати з іменинами

7 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 7 червня, день ангела

Який сьогодні, 7 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 червня

7 червня 2026 року привітайте з іменинами Антона, Богдана, Бориса, Василя, Івана, Степана, Тараса, Валерію, Зінаїду, Марію.

Антон — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві старанний, відповідальний. В дорослому віці стає волелюбним.

Богдан — старослов’янське ім’я, перекладається як «Богом даний». В дитинстві добросердечний, відкритий. В дорослому віці стає холодним.

Борис — староперсидське коріння, тлумачиться як «спадкоємець». В дитинстві наполегливий, працьовитий. В дорослому віці стає амбітним.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві вихований, добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві впевнений у своїх здібностях, добре вчиться. В дорослому віці стає рішучим.

Тарас — давньогрецьке походження, означає «бунтівник». В дитинстві досить спокійний, може годинами сам гратися. В дорослому віці стає самостійним.

Валерія — латинське ім’я, перекладається як «здорова». В дитинстві задумлива, турботлива. В дорослому віці стає імпульсивною.

Зінаїда — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «та, що належить Зевсу». В дитинстві галаслива, балакуча. В дорослому віці стає енергійною.

Марія — давньоєврейське походження, означає «кохана». В дитинстві щира, відкрита. В дорослому віці стає доброзичливою.

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 7 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

З Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди вистачає тепла, щирих людей і добрих подій. Нехай ангел-охоронець допомагає у складні моменти, підказує правильні рішення і береже від помилок.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай доля буде щедрою на щасливі миті, а серце завжди знаходить спокій і гармонію. Нехай твій ангел-охоронець веде тебе шляхом любові, надії та добра.

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб кожен день був наповнений світлом, натхненням і вірою в себе. Нехай небесний захисник завжди підтримує, оберігає та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай життя буде щедрим на радісні події, добрих людей і щасливі моменти. Нехай ангел завжди стоїть за плечем і тихо веде тебе до щастя та добробуту.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, веде правильними дорогами та дарує внутрішній спокій, силу й віру в краще. Бажаю здоров’я, радості та світла в кожному дні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
77
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