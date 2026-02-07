- Дата публікації
День ангела 7 лютого: кого та як вітати з іменинами
7 лютого 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 лютого
7 лютого 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Петра.
Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві товариський, активний. В дорослому віці стає сміливим, вірним.
Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, хороший організатор. В дорослому віці стає легко ранимим, мрійливим.
День ангела 7 лютого — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, оберігає від тривог і наповнює життя світлом, миром та добробутом.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч — у радості й у хвилини випробувань, дарував віру в себе, силу серця й натхнення для нових звершень.
***
Щиро вітаю з іменинами! Нехай небесний покровитель захищає тебе від усього злого, допомагає здійснювати найзаповітніші мрії та наповнює кожен день теплом і надією.
***
У цей світлий день бажаю тобі відчувати підтримку свого ангела-охоронця у кожній миті життя. Нехай він береже твою душу, примножує радість і веде до щасливої долі.
***
З Днем ангела! Нехай твій небесний заступник тихо підказує правильні рішення, огортає турботою та дарує спокій, любов і внутрішню гармонію.