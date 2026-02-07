День ангела 7 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 7 лютого, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 лютого

7 лютого 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Петра.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві товариський, активний. В дорослому віці стає сміливим, вірним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві енергійний, комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим, рішучим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, хороший організатор. В дорослому віці стає легко ранимим, мрійливим.

День ангела 7 лютого — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня веде тебе правильним шляхом, оберігає від тривог і наповнює життя світлом, миром та добробутом.

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди був поруч — у радості й у хвилини випробувань, дарував віру в себе, силу серця й натхнення для нових звершень.

Щиро вітаю з іменинами! Нехай небесний покровитель захищає тебе від усього злого, допомагає здійснювати найзаповітніші мрії та наповнює кожен день теплом і надією.

У цей світлий день бажаю тобі відчувати підтримку свого ангела-охоронця у кожній миті життя. Нехай він береже твою душу, примножує радість і веде до щасливої долі.

З Днем ангела! Нехай твій небесний заступник тихо підказує правильні рішення, огортає турботою та дарує спокій, любов і внутрішню гармонію.