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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
30
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 липня: кого та як вітати з іменинами

7 липня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який 7 липня день ангела

Який 7 липня день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 липня

7 липня 2026 року привітайте з іменинами Германа, Лук’яна, Остапа, Павла, Сергія, Євдокію, Єфросинію.

Герман — латинське походження, означає «єдинокровний». В дитинстві здібний, дотепний. В дорослому віці стає хитрим, вміє маніпулювати.

Лук’ян — латинське ім’я, перекладається як «світлий». В дитинстві спокійний, уважний. В дорослому віці стає надійним, турботливим.

Остап — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стійкий». В дитинстві цілеспрямований, завзятий. В дорослому віці стає небалакучим, не любить гучні компанії.

Павло — латинське походження, означає «молодший». В дитинстві чуйний, співчутливий. В дорослому віці стає щирим, уважним.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві тихий, боязкий. В дорослому віці стає сміливим, справедливим.

Євдокія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «блага вість». В дитинстві розумна, допитлива. В дорослому віці стає доброзичливою, відвертою.

Єфросинія — давньогрецьке походження, означає «радість». В дитинстві наполеглива, відповідальна. В дорослому віці стає надійною, щирою.

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 7 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого та спрямовує до добра. Бажаю тобі внутрішнього спокою, сили духу, щирих людей поруч і радості в кожному дні.

***

З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець тихо й невпинно веде тебе правильною дорогою, захищає від тривог і сумнівів. Бажаю світла в серці, гармонії в душі та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде підтримка згори, мудрі рішення та щасливі збіги обставин. Бажаю здоров’я, любові, добробуту та тепла в кожному дні.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій небесний покровитель береже тебе від усього недоброго, додає віри, надії та впевненості. Хай життя буде наповнене світлом, добрими людьми та щасливими моментами.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол завжди буде поряд — у словах підтримки, у правильних рішеннях і в моменти, коли потрібна сила. Бажаю тобі миру в душі, радості в серці та щасливої долі.

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Дата публікації
Кількість переглядів
30
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