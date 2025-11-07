- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 3 хв
День ангела 7 листопада: кого та як вітати з іменинами
7 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 листопада
7 листопада 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Євгена, Івана, Кирила, Костянтина, Максима, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Опанаса, Павла, Сергія, Федора, Єлизавету.
Богдан — старослов’янське походження, означає “даний Богом”. В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає спокійним чоловіком.
Валерій — латинське ім’я, перекладається як “міцний”. В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає оптимістом.
Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.
Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві щирий. В дорослому віці стає працьовитим.
Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий. В дорослому віці стає імпульсивним.
Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає миролюбним.
Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.
Кирило — латинське ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає врівноваженим.
Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний. В дорослому віці стає товариським.
Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає самостійним.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає дружелюбним.
Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві веселий. В дорослому віці стає чесним.
Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає скромним.
Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає щирим.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає справедливим.
Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві скромний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві замкнута в собі. В дорослому віці стає чуйною.
День ангела 7 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує спокій і підтримку, а кожен день буде наповнений теплом, добром і радістю.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав твоє серце від тривог і наповнював життя світлом, гармонією та щасливими моментами.
***
Вітаю з іменинами! Нехай ангел-хранитель веде тебе тільки правильним шляхом, надихає на добрі справи і дарує мир у душі та радощі в кожному дні.
***
З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав твої мрії, дарував сили для нових звершень і наповнював життя гармонією та щастям.
***
Вітаю тебе з святом твого ангела! Нехай він завжди буде поруч, дарує впевненість, підтримку та натхнення, а кожен день приносить тільки радість і добробут.