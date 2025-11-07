День ангела 7 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 7 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 листопада

7 листопада 2025 року привітайте з іменинами Богдана, Валерія, Василя, Георгія, Григорія, Євгена, Івана, Кирила, Костянтина, Максима, Михайла, Миколу, Олександра, Олексія, Опанаса, Павла, Сергія, Федора, Єлизавету.

Богдан — старослов’янське походження, означає “даний Богом”. В дитинстві слухняний. В дорослому віці стає спокійним чоловіком.

Валерій — латинське ім’я, перекладається як “міцний”. В дитинстві цілеспрямований. В дорослому віці стає оптимістом.

Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “цар”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Георгій — давньогрецьке походження, означає “землероб”. В дитинстві щирий. В дорослому віці стає працьовитим.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “бадьорий”. В дитинстві дбайливий. В дорослому віці стає імпульсивним.

Євген — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “благородний”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає миролюбним.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — латинське ім’я, перекладається як “владика”. В дитинстві допитливий. В дорослому віці стає врівноваженим.

Костянтин — латинське коріння, тлумачиться як “стійкий”. В дитинстві надійний. В дорослому віці стає товариським.

Максим — латинське походження, означає “найвеличніший”. В дитинстві відкритий. В дорослому віці стає самостійним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Олександр — давньогрецьке походження, означає “захисник”. В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає дружелюбним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві веселий. В дорослому віці стає чесним.

Опанас — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “безсмертний”. В дитинстві добрий. В дорослому віці стає скромним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві вихований. В дорослому віці стає щирим.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві скромний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Єлизавета — давньоєврейське ім’я, перекладається як “Божа клятва”. В дитинстві замкнута в собі. В дорослому віці стає чуйною.

День ангела 7 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 7 листопада — душевні привітання в прозі

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує спокій і підтримку, а кожен день буде наповнений теплом, добром і радістю.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав твоє серце від тривог і наповнював життя світлом, гармонією та щасливими моментами.

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-хранитель веде тебе тільки правильним шляхом, надихає на добрі справи і дарує мир у душі та радощі в кожному дні.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди оберігав твої мрії, дарував сили для нових звершень і наповнював життя гармонією та щастям.

***

Вітаю тебе з святом твого ангела! Нехай він завжди буде поруч, дарує впевненість, підтримку та натхнення, а кожен день приносить тільки радість і добробут.