День ангела 7 січня: кого та як вітати з іменинами

7 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 7 січня, день ангела

Який сьогодні, 7 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 січня

7 січня 2026 року привітайте з іменинами Афанасія, Василя, Івана.

Афанасій — давньогрецьке походження, означає “безсмертний”. В дитинстві добрий, м’який. В дорослому віці стає старанним, неквапливим.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як “цар”. В дитинстві врівноважений, доброзичливий. В дорослому віці стає життєлюбним, допитливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як “милість Божа”. В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає спокійним, працьовитим.

День ангела 7 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій оберіг завжди буде поруч, веде по правильному шляху та оберігає від негараздів. Бажаю світла в серці, тепла в душі та безмежного щастя на кожен день.

***

З Днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди направляє тебе, дарує мудрість у рішеннях і силу долати будь-які труднощі. Нехай життя буде наповнене гармонією, радістю та добробутом.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігав від сумнівів і неприємностей, наповнював серце світлом і допомагав здійснювати найзаповітніші мрії.

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі радість, спокій і віру в те, що все найкраще ще попереду. Бажаю, щоб оберіг завжди підтримував твої кроки і дарував душевну рівновагу.

***

Вітаю тебе з Днем ангела! Хай небесний покровитель завжди освітлює твій шлях, наповнює життя любов’ю, добром і гармонією, а всі твої починання завершуються успіхом і радістю.

