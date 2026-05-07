День ангела 7 травня: кого та як вітати з іменинами

7 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 7 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 7 травня

7 травня 2026 року привітайте з іменинами Антонія, Давида, Івана, Йосипа, Михайла, Анастасію.

Антоній — латинське походження, означає «вступати в бій». В дитинстві справжній лідер, активний. В дорослому віці стає чутливим, має добре розвинену інтуїцію.

Давид — давньоєврейське ім’я, перекладається як «улюбленець». В дитинстві врівноважений, незворушний. В дорослому віці стає відкритим, дружелюбним.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві добрий, тихий. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає талановитим, мистецьким.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві чесний, вихований. В дорослому віці стає справедливим, щирим.

Анастасія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «безсмертна». В дитинстві легка, ніжна. В дорослому віці стає стриманою, ощадливою.

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 травня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і спрямовує до світла. Бажаю миру в душі, гармонії в серці та щоденних радостей, які роблять життя теплішим і щасливішим.

***

З Днем ангела! Нехай цей день принесе тобі особливе відчуття захисту й підтримки згори. Хай твій ангел-охоронець веде тебе правильною дорогою, допомагає у складні моменти та дарує віру в краще.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди знаходилося місце для добра, спокою та натхнення. Нехай небесний покровитель береже тебе і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

***

Зі святом Дня ангела! Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, оберігаючи від тривог і невдач. Бажаю міцного здоров’я, щирих людей поруч і світлих днів, наповнених змістом.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде невидима, але сильна підтримка небес. Хай кожен день приносить добрі новини, нові можливості та внутрішню впевненість у собі й завтрашньому дні.

