ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
42
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 вересня: кого та як вітати з іменинами

7 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 7 вересня

Який день ангела 7 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 вересня

7 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Євгена, Івана, Лева, Луку, Макара, Миколу, Михайла, Олександра, Петра, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежу». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає веселим.

Євген — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає шляхетним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар звірів». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

Лука — давньогрецьке походження, означає «світло». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає сімейним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає прямолінійним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає вірним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає рішучим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, спокій і веде світлою дорогою життя.

***

З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожен день.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай поруч завжди будуть добрі люди, у домі панують тепло й затишок, а життя приносить більше щасливих моментів.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, допомагає долати труднощі й завжди підтримує на життєвому шляху.

***

З Днем ангела! Бажаю світлих думок, щирих людей поруч, здійснення мрій і багато приводів для усмішок. Нехай кожен день буде благословенним!

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie