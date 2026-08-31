День ангела 7 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 7 вересня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 7 вересня

7 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Євгена, Івана, Лева, Луку, Макара, Миколу, Михайла, Олександра, Петра, Степана.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає комунікабельним.

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Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.

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Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежу». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає веселим.

Євген — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає шляхетним.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.

Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар звірів». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.

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Лука — давньогрецьке походження, означає «світло». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає сімейним.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає прямолінійним.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.

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Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає вірним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає рішучим.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.

День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, спокій і веде світлою дорогою життя.

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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожен день.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай поруч завжди будуть добрі люди, у домі панують тепло й затишок, а життя приносить більше щасливих моментів.

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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, допомагає долати труднощі й завжди підтримує на життєвому шляху.

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З Днем ангела! Бажаю світлих думок, щирих людей поруч, здійснення мрій і багато приводів для усмішок. Нехай кожен день буде благословенним!

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