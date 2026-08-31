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День ангела 7 вересня: кого та як вітати з іменинами
7 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 вересня
7 вересня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Василя, Григорія, Євгена, Івана, Лева, Луку, Макара, Миколу, Михайла, Олександра, Петра, Степана.
Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає комунікабельним.
Василь — давньогрецьке ім’я, перекладається як «цар». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим.
Григорій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «стежу». В дитинстві товариський. В дорослому віці стає веселим.
Євген — давньогрецьке походження, означає «благородний». В дитинстві добродушний. В дорослому віці стає шляхетним.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає неквапливим.
Лев — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар звірів». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає щирим.
Лука — давньогрецьке походження, означає «світло». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає сімейним.
Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає прямолінійним.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець народів». В дитинстві чесний. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Михайло — давньоєврейське походження, означає «хто як Бог». В дитинстві ввічливий. В дорослому віці стає справедливим.
Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві сміливий. В дорослому віці стає вірним.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві ніжний. В дорослому віці стає рішучим.
Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає комунікабельним.
День ангела 7 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, здоров’я, спокій і веде світлою дорогою життя.
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З Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожен день.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай поруч завжди будуть добрі люди, у домі панують тепло й затишок, а життя приносить більше щасливих моментів.
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Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел-охоронець береже тебе від негараздів, допомагає долати труднощі й завжди підтримує на життєвому шляху.
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З Днем ангела! Бажаю світлих думок, щирих людей поруч, здійснення мрій і багато приводів для усмішок. Нехай кожен день буде благословенним!