День ангела 7 жовтня: кого та як вітати з іменинами

7 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 7 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 7 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 7 жовтня

7 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Марка, Миколу, Сергія, Пелагею.

Дем’ян — давньогрецьке походження, означає “присвячений Дамії”. В дитинстві допитливий, надійний. В дорослому віці стає веселим, добродушним.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві потайливий, образливий. В дорослому віці стає високоморальним, порядним.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “левиний”. В дитинстві вольовий, сміливий. В дорослому віці стає старанним і цілеспрямованим.

Марк — латинське походження, означає “молоток”. В дитинстві чуйний, емоційний. В дорослому віці стає впевненим у собі, кмітливим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає справедливим, гостро реагує на обман.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як “знатний”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці чесний, всім допомагає.

Пелагея — давньогрецьке походження, означає “морська”. В дитинстві має чудове почуття гумору. В дорослому віці стає загадковою і таємничою.

День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Щирі вітання з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від негараздів, дарував натхнення та наповнював кожен день світлом, радістю і теплом.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел завжди веде правильним шляхом, допомагає здійснювати мрії та дарує спокій серця. Хай кожен день буде наповнений гармонією, любов’ю та щастям.

***

З Днем ангела! Бажаю тобі внутрішньої сили, мудрості та радості. Нехай ангел-охоронець надихає на добрі вчинки, підтримує у складні моменти і оберігає від усіх неприємностей.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твоє життя буде світлим і спокійним, а ангел завжди поруч — підказує вірні рішення, підтримує у всіх починаннях і оберігає від темних думок і прикрощів.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець наповнював дні теплом, серце — радістю, а душу — гармонією. Нехай кожен твій крок буде під охороною світла і добра.

