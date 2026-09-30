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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
35
Час на прочитання
2 хв

День ангела 7 жовтня: кого та як вітати з іменинами

7 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 7 жовтня

Який день ангела 7 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 7 жовтня

7 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Марка, Миколу, Сергія, Пелагею.

Дем’ян — давньогрецьке походження, означає «присвячений Дамії». В дитинстві поривчастий, енергійний. В дорослому віці стає завзятим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві порядний, високоморальний. В дорослому віці стає вольовим.

Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві відповідальний, сильний духом. В дорослому віці стає серйозним.

Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійни. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві вихований, боязкий. В дорослому віці стає сміливим.

Пелагея — давньогрецьке походження, означає «морська». В дитинстві весела, чарівна. В дорослому віці стає вразливою.

День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усього недоброго та допомагав у житті.

***

З Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих людей, приємних подій і приводів для радості.

***

Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щастя, любові та здійснення найзаповітніших бажань.

***

Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, допомагає долати труднощі та веде дорогою щастя. З Днем ангела!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, затишку в домі та людей поруч, з якими добре й легко.

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