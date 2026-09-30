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День ангела 7 жовтня: кого та як вітати з іменинами
7 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 7 жовтня
7 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Дем’яна, Йосипа, Леонтія, Марка, Миколу, Сергія, Пелагею.
Дем’ян — давньогрецьке походження, означає «присвячений Дамії». В дитинстві поривчастий, енергійний. В дорослому віці стає завзятим.
Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві порядний, високоморальний. В дорослому віці стає вольовим.
Леонтій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «левиний». В дитинстві відповідальний, сильний духом. В дорослому віці стає серйозним.
Марк — латинське походження, означає «молоток». В дитинстві любить бути кумиром у батьків. В дорослому віці стає працьовитим.
Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві тихий, спокійни. В дорослому віці стає впевненим у собі.
Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві вихований, боязкий. В дорослому віці стає сміливим.
Пелагея — давньогрецьке походження, означає «морська». В дитинстві весела, чарівна. В дорослому віці стає вразливою.
День ангела 7 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усього недоброго та допомагав у житті.
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З Днем ангела! Нехай у житті буде більше світлих днів, добрих людей, приємних подій і приводів для радості.
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Щиро вітаю з іменинами! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щастя, любові та здійснення найзаповітніших бажань.
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Нехай твій ангел завжди тримає тебе під своїм крилом, допомагає долати труднощі та веде дорогою щастя. З Днем ангела!
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, затишку в домі та людей поруч, з якими добре й легко.