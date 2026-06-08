День ангела 8 червня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 8 червня, день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 8 червня

8 червня 2026 року привітайте з іменинами Єфрема, Федора, Василя, Костянтина, Макара, Павла.

Єфрем — давньоєврейське походження, означає «той, хто приносить плоди». В дитинстві слухняний, сором’язливий. В дорослому віці стає непередбачуваним.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

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Василь — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «цар». В дитинстві життєрадісний, доброзичливий. В дорослому віці стає веселим.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві приємний, дружелюбний. В дорослому віці стає рішучим.

Макар — давньогрецьке ім’я, перекладається як «блаженний». В дитинстві чесний, щирий. В дорослому віці стає справедливим.

Павло — латинське коріння, тлумачиться як «молодший». В дитинстві чуйний, здатний до співчуття. В дорослому віці стає тактовним.

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День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, дарує мудрість у рішеннях і спокій у серці. Бажаю міцного здоров’я, радості в кожному дні та тепла від щирих людей поруч.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, допомагає здійснювати мрії та захищає від життєвих негараздів. Хай у твоєму житті буде більше світла, любові й гармонії.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе, підтримував у важкі хвилини та надихав на добрі справи. Нехай у серці завжди живе віра, надія та любов.

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З Днем ангела тебе! Нехай небеса щедро благословляють твоє життя, а ангел-охоронець оберігає кожен крок. Бажаю щастя, яке наповнює душу, і радості, що супроводжує щодня.

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Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай твій захисник із неба завжди буде поруч, допомагає у складні моменти й дарує відчуття безпеки та спокою. Бажаю тобі щирих людей поруч, любові, добробуту й світлих днів.

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