День ангела 8 квітня: кого та як вітати з іменинами

8 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 8 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 8 квітня

8 квітня 2026 року привітайте з іменинами Івана, Сергія, Марію.

Іван — давньоіудейське походження, означає «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, добрий, товариський. В дорослому віці стає сміливим, впевненим у собі.

Марія — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «кохана». В дитинстві співчутлива, дружелюбна, добра. В дорослому віці стає наївною, безконфліктною.

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний янгол завжди оберігав тебе від неприємностей, дарував спокій і впевненість у кожному кроці. Нехай у житті буде більше радості, світла та тепла!

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди супроводжує тебе, підтримує у складні моменти і надихає на добрі вчинки. Бажаю міцного здоров’я, гармонії у душі та щасливих моментів щодня.

Вітаю зі святом твого ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, добром і теплом, а всі тривоги та сумніви обходять тебе стороною. Бажаю знайти гармонію, спокій і справжнє щастя.

З днем ангела! Нехай твій ангел завжди оберігає тебе від біди, підказує правильні рішення і дарує відчуття спокою та впевненості. Бажаю світлих днів, усмішок і добробуту у всьому!

Вітаю з днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі про підтримку небесного охоронця. Бажаю, щоб у серці завжди панував мир, у домі — затишок, а в житті — щасливі миті, які грітимуть душу.

