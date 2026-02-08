День ангела 8 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 8 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 8 лютого

8 лютого 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Олександра, Петра, Семена, Сергія, Степана, Федора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві цілеспрямований, відважний. В дорослому віці стає щирим, вірним.

Олександр — давньогрецьке ім’я, перекладається як «захисник». В дитинстві душа компанії, відданий. В дорослому віці стає хорошим сім’янином, цілеспрямованим.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві податливий, спокійний. В дорослому віці стає вразливим, завзятим.

Семен — давньоєврейське походження, означає «почутий Богом в молитві». В дитинстві дружелюбний, допитливий. В дорослому віці стає філософом, уважним до людей.

Сергій — латинське ім’я, перекладається як «знатний». В дитинстві боязкий, спокійний. В дорослому віці стає справедливим, сміливим.

Степан — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «вінець». В дитинстві тихий, володіє хорошою пам’яттю. В дорослому віці стає впевненим у собі, активним.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». А дитинстві спокійний, ніжний. В дорослому віці стає неквапливим, розслабленим.

День ангела 8 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 8 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігаючи від негараздів і даруючи радість, спокій і внутрішню гармонію. Нехай кожен день буде наповнений теплом, любов’ю та світлими моментами.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець допомагав робити правильний вибір, оберігав від смутку і приносив тільки хороші новини. Нехай життя буде легким, а серце — щирим і відкритим для радості.

***

Щирі вітання з днем ангела! Нехай ангел, який сьогодні шепоче твоє ім’я, завжди веде тебе правильним шляхом. Бажаю здоров’я, добробуту, незмінного щастя і безмежної любові у серці.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай кожен твій крок супроводжується підтримкою небесного хранителя, а всі мрії стають реальністю. Бажаю тепла, радості і світла у душі, а поруч — надійних і щирих людей.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди оберігав тебе, дарував сили у складні моменти і радував маленькими чудесами щодня. Нехай життя буде спокійним, яскравим і наповненим щастям та добром.