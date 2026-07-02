День ангела 8 липня: кого та як вітати з іменинами

Який 8 липня день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 8 липня

8 липня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Федора.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві енергійний, рухливий, товариський. В дорослому віці стає сміливим, працьовитим, цілеспрямованим.

Федір — давньогрецьке ім’я, перекладається як «подарунок Бога». В дитинстві тихий, боязкий, спокійний. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, рішучим, відданим.

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День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильні рішення та дарує внутрішній спокій. Бажаю тобі світла в душі, тепла в серці та радості в кожному дні.

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З Днем ангела! Нехай твій янгол-охоронець веде тебе легкою дорогою життя, допомагає долати труднощі й відкриває нові можливості. Хай у твоєму домі завжди панують гармонія, любов і добробут.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай небеса щедро благословляють тебе на щастя, здоров’я та здійснення мрій. Хай твій янгол завжди буде поруч у хвилини радості й у моменти випробувань.

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З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій небесний захисник невидимо тримав тебе за руку, додавав сил, впевненості та віри в себе. Нехай кожен новий день приносить тобі світлі події та добрі новини.

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Вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде наповнене світлом, любов’ю та спокоєм, а янгол-охоронець щодня відводить від тебе все зайве й непотрібне, залишаючи тільки найкраще.

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