День ангела 8 листопада: кого та як вітати з іменинами
8 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 листопада
8 листопада 2025 року привітайте з іменинами Гаврила, Михайла, Павла, Марту.
Гаврило — давньоєврейське походження, означає “Бог — моя сила”. В дитинстві замкнутий у собі, тихий. В дорослому віці стає гостинним, дружелюбним.
Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається “хто як Бог”. В дитинстві вихований, ввічливий. В дорослому віці стає щирим, справедливим.
Павло — латинське коріння, тлумачиться як “молодший”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає чесним, поважає жінок.
Марта — давньоєврейське походження, означає “господиня”. В дитинстві впевнена у собі, рішуча. В дорослому віці стає більш спокійною, врівноваженою.
День ангела 8 листопада — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди оберігає тебе, наповнює серце теплом і спокоєм, а життя дарує яскраві миті радості, щирі посмішки і незгасаючу надію.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб кожен день твого життя був наповнений світлом, гармонією і любов’ю. Нехай ангел-охоронець завжди веде тебе вірним шляхом і допомагає долати будь-які труднощі.
***
Вітаю з іменинами! Нехай твій ангел оберігає від смутку й негараздів, надихає на добрі вчинки та приносить у серце мир, щастя і впевненість у завтрашньому дні.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували спокій і радість, а ангел-охоронець наповнював серце світлом, захищав від бід і дарував тепло кожного дня.
***
Вітаю з твоїм святом! Нехай ангел завжди стоїть поруч, дарує сили для нових звершень, охороняє від темряви та приносить у душу гармонію, добро і безмежну любов.