День ангела 8 серпня: кого та як вітати з іменинами

8 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 8 серпня, день ангела

Який сьогодні, 8 серпня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 серпня

8 серпня 2025 року привітайте з іменинами Германа, Григорія, Омеляна, Йосипа, Леоніда, Мирона, Мойсея, Миколу, Федора.

Герман — латинське походження, означає “рідний”. В дитинстві самостійний, завжди має свою думку. В дорослому віці стає хитрим, йде до своєї мети.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “не спати”. В дитинстві дбайливий, рішучий. В дорослому віці стає зухвалим, суворим до ворогів.

Омелян — латинське коріння, тлумачиться як “пристрасний”. В дитинстві спокійний, незворушний. В дорослому віці стає розважливим, прагматичним.

Йосип — давньоєврейське походження, означає “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самостійний, рухливий. В дорослому віці стає терплячим, цілеспрямованим.

Леонід — давньогрецьке ім’я, перекладається як “подібний леву”. В дитинстві життєрадісний, сильний. В дорослому віці стає надійним другом, доброзичливим.

Мирон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “запашна смола”. В дитинсті неквапливий, спокійний. В дорослому віці стає скромним, відповідальним.

Мойсей — давньоєврейське походження, означає “я взяла його з води”. В дитинстві слухняний, добрий. В дорослому віці стає домашнім, тихим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як “переможець народів”. В дитинстві непохитний, ввічливий. В дорослому віці стає самовпевненим, іноді впертим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “подарунок Бога”. В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі, працьовитим.

День ангела 8 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 серпня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронний янгол завжди стоїть поруч, захищає від негараздів і дарує натхнення. Бажаю світла, добробуту і гармонії в серці. Хай життя буде сповнене приємних несподіванок і щасливих моментів!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, допомагає долати труднощі і веде до світлих звершень. Бажаю міцного здоров’я, радості душі та гармонії у всьому. Нехай у твоєму житті завжди буде світло і тепло!

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій янгол-хранитель наповнює життя любов’ю, захищає від негараздів і допомагає реалізувати найзаповітніші мрії. Бажаю добра, щастя та тепла у серці, а також незмінної віри у власні сили.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, підтримує у важкі моменти і наповнює серце спокоєм і радістю. Бажаю світла в душі, добробуту у домі та безмежної віри у краще. Нехай кожен день приносить гармонію і щасливі події!

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель дарує натхнення, силу і захист у житті. Бажаю тобі любові, радості і внутрішнього спокою. Хай кожен день буде сповнений яскравих фарб, добрих людей і теплих моментів.

