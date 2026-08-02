День ангела 8 серпня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 8 серпня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 8 серпня

8 серпня 2026 року привітайте з іменинами Германа, Григорія, Йосипа, Леоніда, Миколу, Мирона, Мойсея, Омеляна, Федора.

Герман — латинське походження, означає «рідний». В дитинстві розсудливий, напористий. В дорослому віці стає амбітним.

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Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає активним.

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Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «нехай Бог винагородить». В дитинстві потайливий, самолюбний. В дорослому віці стає терплячим.

Леонід — давньогрецьке походження, означає «схожий до лева». В дитинстві має твердий характер, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві спокійний, доброзичливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Мирон — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «миро (запашна смола)». В дитинстві м’який, добродушний. В дорослому віці стає принциповим.

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Мойсей — давньоєврейське походження, означає «я взяла його з води». В дитинстві активний, неслухняний. В дорослому віці стає рішучим.

Омелян — латинське ім’я, перекладається як «суперник». В дитинстві розважливий, чесний. В дорослому віці стає сміливим.

Федір — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «подарунок Бога». В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає ціленаправленим.

День ангела 8 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 серпня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з іменинами! Нехай кожен день буде наповнений теплом, усмішками, добрими новинами та приємними подіями.

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З Днем ангела! Нехай небесний покровитель захищає тебе від усіх негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші бажання.

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Щиро бажаю, щоб ангел завжди був твоєю опорою, оберігав від труднощів і дарував віру в найкраще. З Днем ангела!

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З іменинами! Нехай доля буде щедрою, серце — щасливим, а кожен новий день приносить радість і натхнення.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру, добра, любові, достатку та безмежного щастя під надійним захистом твого ангела-охоронця.

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