День ангела 8 травня: кого та як вітати з іменинами

Хто святкує день ангела 8 травня

8 травня 2026 року привітайте з іменинами Арсенія, Івана.

Арсеній — давньогрецьке походження, означає «безстрашний». В дитинстві комунікабельний, імпульсивний, дещо зухвалий. В дорослому віці стає винахідливим, амбітним, дисциплінованим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, щирим, працьовитим.

День ангела 8 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усього лихого, дарує мудрість у рішеннях, спокій у душі та впевненість у кожному кроці. Бажаю тепла в серці, щирих людей поруч і світлих подій у житті.

***

З Днем ангела! Нехай цей день нагадує тобі, що ти не сам (а) у цьому світі — твій ангел завжди поруч. Бажаю гармонії, радості в дрібницях, міцного здоров’я та здійснення найзаповітніших мрій.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня підтримує тебе у складні моменти, надихає на добрі справи та веде дорогою щастя. Бажаю світла, любові та внутрішньої рівноваги.

***

З Днем ангела! Нехай життя буде сповнене добрих знаків, щасливих збігів і приємних несподіванок. Хай твій ангел завжди тримає над тобою свій захисний крила і допомагає знаходити правильний шлях.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний покровитель завжди був поруч, оберігав від тривог і дарував натхнення жити з любов’ю та вірою. Хай у твоєму житті буде більше радості, ніж турбот, і більше світла, ніж тіней.

