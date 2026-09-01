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День ангела 8 вересня: кого та як вітати з іменинами
8 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 вересня
8 вересня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана.
Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві схильний жити у вигаданому світі, фантазер. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити і допомогти в біді.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, щирим.
День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі
Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожному кроці.
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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, а життя дарує багато щасливих моментів.
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З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець веде тебе світлою дорогою, захищає від негараздів і приносить у життя добро та любов.
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Вітаю з Днем ангела! Бажаю здійснення мрій, душевного тепла, щирих людей поруч і Божого благословення.
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Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує сили, береже від усього лихого та допомагає знаходити щастя в кожному дні.