ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
5
Час на прочитання
1 хв

День ангела 8 вересня: кого та як вітати з іменинами

8 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Який день ангела 8 вересня

Який день ангела 8 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 8 вересня

8 вересня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві схильний жити у вигаданому світі, фантазер. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити і допомогти в біді.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, щирим.

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожному кроці.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, а життя дарує багато щасливих моментів.

***

З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець веде тебе світлою дорогою, захищає від негараздів і приносить у життя добро та любов.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю здійснення мрій, душевного тепла, щирих людей поруч і Божого благословення.

***

Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує сили, береже від усього лихого та допомагає знаходити щастя в кожному дні.

Пов’язані теми

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie