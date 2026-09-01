День ангела 8 вересня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 8 вересня / © pexels.com

Реклама

Хто святкує день ангела 8 вересня

8 вересня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Івана.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві схильний жити у вигаданому світі, фантазер. В дорослому віці стає жартівником, вміє підбадьорити і допомогти в біді.

Реклама

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний, вихований. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим, щирим.

Реклама

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, радості в серці, міцного здоров’я та Божого захисту на кожному кроці.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає, а життя дарує багато щасливих моментів.

***

Реклама

З Днем ангела! Нехай ангел-охоронець веде тебе світлою дорогою, захищає від негараздів і приносить у життя добро та любов.

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю здійснення мрій, душевного тепла, щирих людей поруч і Божого благословення.

***

Реклама

Зі святом! Нехай твій ангел-охоронець завжди буде поруч, дарує сили, береже від усього лихого та допомагає знаходити щастя в кожному дні.

Новини партнерів

Новини партнерів