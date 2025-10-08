- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 144
- Час на прочитання
- 3 хв
День ангела 8 жовтня: кого та як вітати з іменинами
8 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 8 жовтня
8 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Павла, Петра, Єлизавету, Марію, Надію, Таїсію, Тетяну.
Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, світлий. В дорослому віці стає життєлюбом, оптимістом.
Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає цікавою і серйозною особистістю.
Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві незворушний, спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним, улюбленцем жінок.
Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє аналітичним розумом. В дорослому віці стає емоційним, володіє помірним темпераментом.
Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві легкий, спокійний. В дорослому віці стає тихим, доброзичливим.
Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві відданий друг. В дорослому віці стає прекрасним господарем.
Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає пасивним, надмірно строгим.
Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві має сильну волю. В дорослому віці стає наївним і сором’язливим.
Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає врівноваженою.
Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві готова прийти на допомогу. В дорослому віці стає дуже доброю, чим приваблює людей.
Надія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “надія”. В дитинстві витривала, терпелива. В дорослому віці стає оптимістичною.
Таїсія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “належить Ісиді”. В дитинстві світла, добра. В дорослому віці стає працьовитою.
Тетяна — давньогрецьке походження, означає “управителька”. В дитинстві має сильний характер. В дорослому віці стає вольовою.
День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поряд, оберігав від біди та допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та гармонії.
***
З днем ангела! Бажаю тобі внутрішнього спокою, сил і натхнення на кожен день. Нехай твій ангел завжди веде тебе в правильному напрямку, а серце наповнюється теплом, любов’ю і добробутом.
***
Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у важкі моменти, дарує впевненість і допомагає здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю радості, здоров’я і гармонії у всьому.
***
З днем ангела! Хай кожен твій день буде освітлений теплом і турботою небесного захисника. Нехай щастя, добробут і любов завжди супроводжують тебе, а серце наповнюється миром і натхненням.
***
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав твою душу, додавав сил у складні моменти і завжди вів дорогою радості та добробуту. Хай життя дарує тільки світлі миті і справжнє щастя.