День ангела 8 жовтня: кого та як вітати з іменинами

8 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 8 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 8 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 8 жовтня

8 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Віктора, Володимира, Дмитра, Івана, Миколу, Павла, Петра, Єлизавету, Марію, Надію, Таїсію, Тетяну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві веселий, світлий. В дорослому віці стає життєлюбом, оптимістом.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві завзятий, цілеспрямований. В дорослому віці стає цікавою і серйозною особистістю.

Володимир — старонімецьке коріння, тлумачиться як “володіє світом”. В дитинстві незворушний, спокійний. В дорослому віці стає оптимістичним, улюбленцем жінок.

Дмитро — давньогрецьке походження, означає “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє аналітичним розумом. В дорослому віці стає емоційним, володіє помірним темпераментом.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як “милість Божа”. В дитинстві легкий, спокійний. В дорослому віці стає тихим, доброзичливим.

Микола — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “переможець народів”. В дитинстві відданий друг. В дорослому віці стає прекрасним господарем.

Павло — латинське походження, означає “молодший”. В дитинстві щирий, чесний. В дорослому віці стає пасивним, надмірно строгим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як “скеля”. В дитинстві має сильну волю. В дорослому віці стає наївним і сором’язливим.

Єлизавета — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “Божа клятва”. В дитинстві має гарно розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає врівноваженою.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві готова прийти на допомогу. В дорослому віці стає дуже доброю, чим приваблює людей.

Надія — давньогрецьке ім’я, перекладається як “надія”. В дитинстві витривала, терпелива. В дорослому віці стає оптимістичною.

Таїсія — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “належить Ісиді”. В дитинстві світла, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

Тетяна — давньогрецьке походження, означає “управителька”. В дитинстві має сильний характер. В дорослому віці стає вольовою.

День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 8 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поряд, оберігав від біди та допомагав у всіх починаннях. Нехай твоє життя буде сповнене світла, радості та гармонії.

***

З днем ангела! Бажаю тобі внутрішнього спокою, сил і натхнення на кожен день. Нехай твій ангел завжди веде тебе в правильному напрямку, а серце наповнюється теплом, любов’ю і добробутом.

***

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди підтримує тебе у важкі моменти, дарує впевненість і допомагає здійснювати найсміливіші мрії. Бажаю радості, здоров’я і гармонії у всьому.

***

З днем ангела! Хай кожен твій день буде освітлений теплом і турботою небесного захисника. Нехай щастя, добробут і любов завжди супроводжують тебе, а серце наповнюється миром і натхненням.

***

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець оберігав твою душу, додавав сил у складні моменти і завжди вів дорогою радості та добробуту. Хай життя дарує тільки світлі миті і справжнє щастя.

