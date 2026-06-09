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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
46
Час на прочитання
2 хв

День ангела 9 червня: кого та як вітати з іменинами

9 червня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який сьогодні, 9 червня, день ангела

Який сьогодні, 9 червня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 9 червня

9 червня 2026 року привітайте з іменинами Олександра, Олексія, Івана, Кирила, Марію, Марфу, Магдалину.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві дружелюбний, комунікабельний. В дорослому віці стає сміливим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві добрий, енергійний. В дорослому віці стає рішучим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Кирило — давньогрецьке походження, означає «владика». В дитинстві наполегливий, добре вчиться. В дорослому віці стає вольовим.

Марія — давньоєврейське ім’я, перекладається як «кохана». В дитинстві мила, скромна. В дорослому віці стає працьовитою.

Марфа — давньоєврейське коріння, тлумачиться як «господиня». В дитинстві кмітлива, енергійна. В дорослому віці стає завзятою.

Магдалина — давньоєврейське походження, означає «жінка з вежі». В дитинстві спостережлива, має добре розвинену інтуїцію. В дорослому віці стає харизматичною.

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 9 червня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього злого, дарує спокій душі, силу в серці та світлі думки. Нехай життя наповнюється добром, теплом і щирими людьми.

***

З Днем ангела! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець ніколи не залишав тебе наодинці з труднощами, а завжди підтримував у важливі моменти. Нехай у твоєму житті буде більше радості, гармонії та щасливих подій.

***

Вітаю з чудовим святом — Днем ангела! Нехай небесний захисник береже тебе від тривог і негараздів, веде правильною дорогою та допомагає здійснювати найзаповітніші мрії. Бажаю здоров’я, любові та внутрішнього світла.

***

З Днем ангела тебе! Нехай твій янгол завжди стоїть за спиною, підказує правильні рішення і вкриває крилами у хвилини випробувань. Нехай у житті буде більше добра, ніж сумнівів, і більше щастя, ніж турбот.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель оберігає кожен крок, дарує впевненість, натхнення та віру в краще. Бажаю, щоб у серці завжди жила надія, а поруч були люблячі й надійні люди.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46
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