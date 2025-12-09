ТСН у соціальних мережах

День ангела 9 грудня: кого та як вітати з іменинами

9 грудня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 9 грудня, день ангела

Який сьогодні, 9 грудня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 9 грудня

9 грудня 2025 року привітайте з іменинами Василя, Володимира, Олександра, Степана, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає “цар”. В дитинстві добрий, життєрадісний. В дорослому віці стає інтелектуалом.

Володимир — старонімецьке ім’я, перекладається як “володіє світом”. В дитинстві любить порядок, прагне справити хороше враження. В дорослому віці стає турботливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві чуйний, сміливий. В дорослому віці стає пристрасним.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві простий, дружелюбний. В дорослому віці стає комунікабельним.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як “блага”. В дитинстві приязна, добра. В дорослому віці стає цілеспрямованою.

День ангела 9 грудня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 грудня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець завжди оберігав тебе від бід і невдач, наповнював серце теплом, а дім — світлом і гармонією. Нехай кожен день дарує радість, а всі мрії здійснюються легко і природно.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, підтримував у важкі моменти, дарував впевненість і надихав на добрі справи. Нехай життя буде сповнене світла, любові та тепла.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твоє серце завжди відчуває захист і підтримку небесного охоронця, а кожен крок веде до щастя, гармонії та добробуту. Бажаю миру, радості та безмежної віри у чудеса.

***

З днем ангела! Нехай твій ангел-охоронець оберігає тебе від усіх труднощів, надихає на добрі вчинки і допомагає знаходити світло навіть у темні дні. Бажаю здоров’я, щастя і гармонії у душі.

***

Вітаю з днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди буде поруч, наповнює життя теплом, оберігає від негараздів і надихає на великі і маленькі радості щодня. Нехай любов і добробут супроводжують тебе завжди.

