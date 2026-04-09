День ангела 9 квітня: кого та як вітати з іменинами

9 квітня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 9 квітня, день ангела

Хто святкує день ангела 9 квітня

9 квітня 2026 року привітайте з іменинами Вадима, Гаврила.

Вадим — давньоарійське походження, означає «той, хто сіє смуту». В дитинстві терпеливий, комунікальбельний, знає, як бути привабливим. В дорослому віці стає наполегливим трудівником, прагне до своєї мети.

Гаврило — давньоарамейське ім’я, перекладається як «Бог — моя сила». В дитинстві має стабільний характер, йому легко дається шкільна програма, особливо іноземні мови. В дорослому віці стає комунікабельним, справжнім перфекціоністом на роботі.

День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 квітня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій охоронний ангел завжди оберігав тебе від біди, наповнював серце світлом і дарував сили для здійснення найсміливіших мрій. Нехай у житті буде багато радості, тепла та щасливих моментів!

***

З днем ангела! Нехай кожен день твого життя буде сповнений гармонії, щирих усмішок і добрих справ. Хай твій ангел-охоронець веде тебе правильним шляхом і дарує спокій у душі та радості в серці.

***

Щиро вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди підказував тобі вірний шлях, оберігав від неприємностей і приносив у життя лише щастя, любов і гармонію. Нехай кожен день буде сповнений світла й тепла!

***

З днем ангела! Нехай у твоєму житті завжди буде місце для радості, щастя та натхнення. Бажаю, щоб ангел охоронець оберігав тебе від смутку та печалі, а поруч завжди були вірні друзі та добрі люди.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, підтримував у складні моменти та надихав на великі звершення. Нехай серце буде сповнене любові, душа — спокоєм, а життя — щасливими подіями.

