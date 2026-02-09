День ангела 9 лютого: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 лютого, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 9 лютого

9 лютого 2026 року привітайте з іменинами Василя, Геннадія, Івана.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві життєрадісний, вірний друг. В дорослому віці стає безкорисливим, серйозним, довіряє логіці.

Геннадій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «син Гермеса». В дитинстві майстерний маніпулятор, вміло пристосовується до життєвих обставин. В дорослому віці стає працьовитим, йде до успіху.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим, цілеспрямованим, добрим.

День ангела 9 лютого — душевні привітання в прозі

День ангела 9 лютого — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець щодня стоїть поруч, оберігає від усього лихого, підказує правильний шлях і наповнює серце спокоєм, вірою та добробутом.

У День твого ангела бажаю світла в думках, тепла в серці й гармонії в душі. Нехай ангел-охоронець ніжно веде тебе життям, даруючи сили, натхнення та щасливі миті.

Щиро вітаю з Днем ангела! Хай твій небесний покровитель завжди прикриває своїми крилами, береже від негараздів і допомагає здійснювати найзаповітніші мрії.

З Днем ангела! Нехай молитва твого ангела завжди буде почутою, а життя наповнюється добрими подіями, щирими людьми та радістю, яка зігріває навіть у найпохмуріші дні.

У цей особливий день бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не втомлювався тебе берегти, а ти завжди відчував (ла) його підтримку, захист і тиху присутність поруч.