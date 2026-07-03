День ангела 9 липня: кого та як вітати з іменинами

Який 9 липня день ангела / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 9 липня

9 липня 2026 року привітайте з іменинами Андрія, Івана, Кирила, Костянтина, Михайла, Олександра, Федора.

Андрій — давньогрецьке походження, означає «мужній». В дитинстві енергійний, рухливий. В дорослому віці стає відданим.

Іван — давньоіудейське ім’я, перекладається як «милість Божа». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає неквапливим.

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Кирило — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «владика». В дитинстві честолюбний, добре вчиться. В дорослому віці стає працьовитим.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві нерізкий, тихий. В дорослому віці стає приємним в спілкуванні.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається «хто як Бог». В дитинстві вихований, спокійний. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві енергійний, доброзичливий. В дорослому віці стає сміливим.

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Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 9 липня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 липня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від усього недоброго та підтримує у важливі моменти життя. Бажаю миру в душі, світла в серці та радості в кожному дні.

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З Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди веде тебе правильною дорогою, допомагає у складних ситуаціях і дарує впевненість у завтрашньому дні. Хай життя буде наповнене добром, любов’ю та теплом.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел-охоронець ніколи не залишав тебе без підтримки, захищав від усіх негараздів і надихав на добрі справи. Хай у твоєму житті завжди буде гармонія і спокій.

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З Днем ангела! Нехай небеса завжди посилають тобі силу, віру та натхнення. Бажаю, щоб твій ангел оберігав тебе від тривог, а кожен новий день приносив щасливі події та щирі усмішки.

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Вітаю з твоїм Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть поруч і допомагає долати будь-які труднощі. Бажаю тобі міцного здоров’я, душевного спокою та щастя, яке не має меж.

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