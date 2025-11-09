ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
44
Час на прочитання
3 хв

День ангела 9 листопада: кого та як вітати з іменинами

9 листопада 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 9 листопада, день ангела

Який сьогодні, 9 листопада, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 9 листопада

9 листопада 2025 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Дмитра, Івана, Іллю, Йосипа, Костянтина, Нестора, Олександра, Олексія, Семена, Тимофія, Федора.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві оптиміст, веселий. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві довірливий, обожнює пригоди. В дорослому віці стає вразливим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє гнучким характером. В дорослому віці стає обрадованим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві комунікабельний, м’який. В дорослому віці стає прямолінійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самостійний, енергійний. В дорослому віці стає високоморальною людиною.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає авантюристом.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві щирий, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим.

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві правильний, чесний. В дорослому віці стає уважним до друзів.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе шляхом добробуту, оберігає від усіх негараздів і дарує сили долати будь-які випробування. Бажаю спокою в серці, гармонії в душі та тепла в кожному дні.

***

З днем ангела! Нехай твій янгол стоїть поруч у найважливіші моменти, тихо підказуючи правильний шлях. Бажаю мудрості, натхнення та світлих подій, які наповнять життя радістю і впевненістю.

***

Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Хай кожен новий день приносить тобі більше світла, ніж учора, а кожна мить буде наповнена Божою ласкою. Нехай доля щедро дарує щастя, любов і внутрішню силу.

***

З іменинами! Хай ангел-охоронець тримає над тобою свої крила, захищає від бур і сумнівів, відкриває двері до нових можливостей. Бажаю миру, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували добро, спокій і внутрішня рівновага. Нехай небесний захисник надихає на сміливі рішення, підтримує у важкі хвилини та дарує благословення на кожному кроці.

Дата публікації
Кількість переглядів
44
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie