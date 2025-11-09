День ангела 9 листопада: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 листопада, день ангела / © unsplash.com

Реклама

Хто святкує день ангела 9 листопада

9 листопада 2025 року привітайте з іменинами Антона, Віктора, Дмитра, Івана, Іллю, Йосипа, Костянтина, Нестора, Олександра, Олексія, Семена, Тимофія, Федора.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві оптиміст, веселий. В дорослому віці стає схильним до самоаналізу.

Віктор — латинське ім’я, перекладається як “переможець”. В дитинстві довірливий, обожнює пригоди. В дорослому віці стає вразливим.

Реклама

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві володіє гнучким характером. В дорослому віці стає обрадованим.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві тихий, спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Ілля — давньоєврейське ім’я, перекладається як “мій Бог Яхве”. В дитинстві комунікабельний, м’який. В дорослому віці стає прямолінійним.

Йосип — давньоєврейське коріння, тлумачиться як “нехай Бог винагородить”. В дитинстві самостійний, енергійний. В дорослому віці стає високоморальною людиною.

Реклама

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві ввічливий, спокійний. В дорослому віці стає ціленаправленим.

Нестор — давньогрецьке ім’я, перекладається як “повернувшись додому”. В дитинстві справедливий, чесний. В дорослому віці стає авантюристом.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “захисник”. В дитинстві сміливий, рухливий. В дорослому віці стає працьовитим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає “помічник”. В дитинстві щирий, дружелюбний. В дорослому віці стає справедливим.

Реклама

Семен — давньоєврейське ім’я, перекладається як “почутий Богом в молитві”. В дитинстві правильний, чесний. В дорослому віці стає уважним до друзів.

Тимофій — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “прославляє Бога”. В дитинстві чемний, спокійний. В дорослому віці стає вірним.

Федір — давньогрецьке походження, означає “подарунок Бога”. В дитинстві ніжний, серцевий. В дорослому віці стає більш впевненим у собі.

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі

День ангела 9 листопада — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний охоронець веде тебе шляхом добробуту, оберігає від усіх негараздів і дарує сили долати будь-які випробування. Бажаю спокою в серці, гармонії в душі та тепла в кожному дні.

Реклама

***

З днем ангела! Нехай твій янгол стоїть поруч у найважливіші моменти, тихо підказуючи правильний шлях. Бажаю мудрості, натхнення та світлих подій, які наповнять життя радістю і впевненістю.

***

Вітаю зі святом твого небесного покровителя! Хай кожен новий день приносить тобі більше світла, ніж учора, а кожна мить буде наповнена Божою ласкою. Нехай доля щедро дарує щастя, любов і внутрішню силу.

Реклама

***

З іменинами! Хай ангел-охоронець тримає над тобою свої крила, захищає від бур і сумнівів, відкриває двері до нових можливостей. Бажаю миру, щирих людей поруч і здійснення найзаповітніших мрій.

***

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди панували добро, спокій і внутрішня рівновага. Нехай небесний захисник надихає на сміливі рішення, підтримує у важкі хвилини та дарує благословення на кожному кроці.