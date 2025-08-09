ТСН у соціальних мережах

426
3 хв

День ангела 9 серпня: кого та як вітати з іменинами

9 серпня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Тетяна Мележик
Який сьогодні, 9 серпня, день ангела

Який сьогодні, 9 серпня, день ангела

Хто святкує день ангела 9 серпня

9 серпня 2025 року привітайте з іменинами Антона, Григорія, Дмитра, Івана, Леонтія, Макара, Матвія, Олексія, Петра, Якова, Ірину, Маргариту, Марію.

Антон — латинське походження, означає “вступати в бій”. В дитинстві простий, енергійний. В дорослому віці стає працьовитим, активним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “не сплю”. В дитинстві дбайливий, переконливий. В дорослому віці стає імпульсивним і зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “присвячений Деметрі”. В дитинстві практичний, комунікабельний. В дорослому віці стає дипломатичним, відрізняється почуттям такту.

Іван — давньоіудейське походження, означає “милість Божа”. В дитинстві спокійний, добрий. В дорослому віці стає цілеспрямованим, але неквапливим.

Леонтій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “левиний”. В дитинстві вольовий, енергійний. В дорослому віці стає практичним, працьовитим.

Макар — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “блажений”. В дитинстві чесний, прямолінійний. В дорослому віці стає розважливим, справедливим.

Матвій — давньоєврейське походження, означає “подарунок від Бога”. В дитинстві скромний, не любить привертати до себе увагу. В дорослому віці стає замкнутим у собі, практичним.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як “помічник”. В дитинстві любить фантазувати, добрий. В дорослому віці стає ініціативним, активним.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві податливий, скромний. В дорослому віці стає непоганим організатором, рішучим.

Яків — давньоєврейське походження, означає “наступати по п’ятах”. В дитинстві непосидючий, рухливий. В дорослому віці стає довірливим, самовпевненим.

Ірина — давньогрецьке ім’я, перекладається як “та, що дарує мир і спокій”. В дитинстві спокійна, врівноважена. В дорослому віці стає самостійною, працьовитою.

Маргарита — латинське коріння, тлумачиться як “перлина”. В дитинстві ніжна, турботлива. В дорослому віці стає рішучою, має твердий характер.

Марія — давньоєврейське походження, означає “кохана”. В дитинстві добра, співчутлива. В дорослому віці стає працьовитою, цілеспрямованою.

День ангела 9 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 серпня — душевні привітання в прозі

Вітаю з днем ангела! Нехай твій янгол охоронець завжди буде поруч, оберігає від усіх негараздів і веде по життю світлими стежками. Бажаю тобі здоров’я, миру в душі і радості в кожному дні!

З днем ангела вітаю! Нехай небесний покровитель завжди оберігає твоє серце, надихає на добрі вчинки і наповнює життя теплом і світлом. Бажаю щастя, любові та гармонії у всьому!

Вітаю з днем ангела! Бажаю, щоб твій оберіг — твій ангел — був твоїм вірним другом і захисником, допомагав долати труднощі і надихав на великі звершення. Нехай у житті буде багато світла, радості і добра!

З найщирішими побажаннями у день твого ангела! Нехай він завжди підказує вірний шлях, дарує силу й натхнення, а життя буде сповнене теплом, любов’ю та удачею. Бережи себе і будь щасливий!

Від щирого серця вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди стоїть на сторожі твоїх мрій і бажань, наповнює кожен день світлом і дарує спокій у душі. Будь здоровим, щасливим і завжди оточений любов’ю!

