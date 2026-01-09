День ангела 9 січня: кого та як вітати з іменинами

Який сьогодні, 9 січня, день ангела / © pexels.com

Хто святкує день ангела 9 січня

9 січня 2026 року привітайте з іменинами Захара, Павла, Петра, Пилипа, Антоніну.

Захар — давньоєврейське походження, означає “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, незлобивий. В дорослому віці стає активним і темпераментним.

Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає надійним і товариським.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.

Пилип — давньогрецьке походження, означає “той, хто любить коней”. В дитинстві витривалий, завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим і впливовим.

Антоніна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “набуває натомість”. В дитинстві добродушна, спокійна. В дорослому віці стає яскравою і відданою.

День ангела 9 січня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 січня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усіх негараздів і дарував спокій та радість. Нехай кожен день твого життя буде наповнений теплом, світлом і гармонією.

***

З днем ангела! Бажаю тобі невичерпної енергії, щирих усмішок і благополуччя. Нехай ангел завжди підказує правильні рішення, оберігає від труднощів і приносить у твоє життя лише добро та любов.

***

Вітаю з іменинами! Нехай твої кроки завжди супроводжує удача, а серце сповнене радості та натхнення. Бажаю, щоб ангел-охоронець захищав тебе у всіх починаннях і допомагав у найскладніших ситуаціях.

***

З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював шлях, охороняв від суму та тривог, а твоє життя було сповнене теплими моментами, добрими людьми і щасливими подіями.

***

Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, дарує спокій і силу, а всі мрії здійснюються легко та гармонійно. Бажаю здоров’я, радості та гармонії в душі кожного дня.