День ангела 9 січня: кого та як вітати з іменинами
9 січня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Хто святкує день ангела 9 січня
9 січня 2026 року привітайте з іменинами Захара, Павла, Петра, Пилипа, Антоніну.
Захар — давньоєврейське походження, означає “Господь згадав”. В дитинстві лагідний, незлобивий. В дорослому віці стає активним і темпераментним.
Павло — латинське ім’я, перекладається як “молодший”. В дитинстві врівноважений, спокійний. В дорослому віці стає надійним і товариським.
Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, добрий. В дорослому віці стає працьовитим, впевненим у собі.
Пилип — давньогрецьке походження, означає “той, хто любить коней”. В дитинстві витривалий, завзятий. В дорослому віці стає цілеспрямованим і впливовим.
Антоніна — давньогрецьке ім’я, перекладається як “набуває натомість”. В дитинстві добродушна, спокійна. В дорослому віці стає яскравою і відданою.
День ангела 9 січня — душевні привітання в прозі
Вітаю тебе з днем ангела! Бажаю, щоб твій небесний охоронець завжди був поруч, оберігав від усіх негараздів і дарував спокій та радість. Нехай кожен день твого життя буде наповнений теплом, світлом і гармонією.
***
З днем ангела! Бажаю тобі невичерпної енергії, щирих усмішок і благополуччя. Нехай ангел завжди підказує правильні рішення, оберігає від труднощів і приносить у твоє життя лише добро та любов.
***
Вітаю з іменинами! Нехай твої кроки завжди супроводжує удача, а серце сповнене радості та натхнення. Бажаю, щоб ангел-охоронець захищав тебе у всіх починаннях і допомагав у найскладніших ситуаціях.
***
З днем ангела! Бажаю, щоб твій ангел завжди освітлював шлях, охороняв від суму та тривог, а твоє життя було сповнене теплими моментами, добрими людьми і щасливими подіями.
***
Вітаю тебе з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди тримає тебе за руку, дарує спокій і силу, а всі мрії здійснюються легко та гармонійно. Бажаю здоров’я, радості та гармонії в душі кожного дня.