Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
66
Час на прочитання
2 хв

День ангела 9 травня: кого та як вітати з іменинами

9 травня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Який сьогодні, 9 травня, день ангела

Хто святкує день ангела 9 травня

9 травня 2026 року привітайте з іменинами Йосипа, Миколу.

Йосип — давньоєврейське походження, означає «нехай Бог винагородить». В дитинстві впертий, потайливий. В дорослому віці стає посидющим, терплячим.

Микола — давньогрецьке ім’я, перекладається як «переможець народів». В дитинстві непохитний, спокійний. В дорослому віці стає безкорисливим, чесним.

День ангела 9 травня — душевні привітання в прозі

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди береже тебе від усього злого, дарує мудрість у рішеннях, спокій у серці та впевненість у кожному кроці. Хай у житті буде більше світлих людей, щирих усмішок і добрих новин.

***

З Днем ангела тебе! Бажаю, щоб твій янгол-охоронець завжди йшов поруч, допомагав долати труднощі та відкривав перед тобою правильні дороги. Нехай у душі панує гармонія, а в домі — тепло, любов і добробут.

***

Вітаю зі святом твого ангела-охоронця! Нехай він завжди оберігає тебе від негараздів, наповнює серце вірою та силою, а життя дарує щасливі моменти, які хочеться берегти. Здоров’я, радості та здійснення мрій!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник буде завжди поруч — у радості й випробуваннях, у важливих рішеннях і спокійних днях. Бажаю тобі світлої долі, щирих людей поруч і багато приводів для щастя.

**

Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай твоє життя буде під надійним захистом небес, а кожен день приносить нові можливості, радість і натхнення. Хай віра, любов і добро завжди супроводжують тебе на всьому життєвому шляху.

