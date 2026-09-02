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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
37
Час на прочитання
2 хв

День ангела 9 вересня: кого та як вітати з іменинами

9 вересня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 9 вересня

Який день ангела 9 вересня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 9 вересня

9 вересня 2026 року привітайте з іменинами Василя, Григорія, Дмитра, Захара, Йосипа, Микиту, Олександра, Олексія, Сергія, Федора, Ганну.

Василь — давньогрецьке походження, означає «цар». В дитинстві дружелюбний, сміливий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «стежу». В дитинстві дбайливий, добре вчиться. В дорослому віці стає зухвалим.

Дмитро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «присвячений Деметрі». В дитинстві тихий, вихований. В дорослому віці стає доброзичилвим.

Захар — давньоєврейське походження, означає «Господь згадав». В дитинстві лагідний, незлобивий. В дорослому віці стає наполегливим.

Йосип — давньоєврейське ім’я, перекладається як «нехай Бог винагородить». В дитинстві скромний, спокійний. В дорослому віці стає працьовитим.

Микита — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «переможець». В дитинстві впертий, часто йде напролом. В дорослому віці стає турботливим.

Олександр — давньогрецьке походження, означає «захисник». В дитинстві сміливий, щирий. В дорослому віці стає добрим.

Олексій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «помічник». В дитинстві легкий в спілкуванні, комунікабельний. В дорослому віці стає прагматичним.

Сергій — латинське коріння, тлумачиться як «знатний». В дитинстві боязкий, тихий. В дорослому віці стає справедливим.

Федір — давньогрецьке походження, означає «подарунок Бога». В дитинстві вихований, ніжний. В дорослому віці стає цілеспрямованим.

Ганна — давньоєврейське ім’я, перекладається як «блага». В дитинстві тиха, добра. В дорослому віці стає працьовитою.

День ангела 9 вересня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 9 вересня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе, дарує сили, спокій і щастя, а життя буде наповнене добром та любов’ю.

***

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевної гармонії, радості й світлих людей поруч. Нехай ангел-охоронець завжди буде поряд!

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний захисник допомагає долати всі труднощі, оберігає від негараздів і веде до щасливих моментів.

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Вітаю з Днем ангела! Бажаю миру в душі, тепла в серці, здійснення мрій і багато приємних подій. Нехай ангел завжди береже тебе!

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Щасливого Дня ангела! Нехай кожен день приносить радість, любов і нові можливості, а твій небесний покровитель надійно захищає від усього недоброго.

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