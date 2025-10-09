ТСН у соціальних мережах

День ангела 9 жовтня: кого та як вітати з іменинами

9 жовтня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який сьогодні, 9 жовтня, день ангела

Який сьогодні, 9 жовтня, день ангела / © unsplash.com

Хто святкує день ангела 9 жовтня

9 жовтня 2025 року привітайте з іменинами Костянтина, Максима, Петра, Степана, Якова.

Костянтин — латинське походження, означає “стійкий”. В дитинстві надійний друг. В дорослому віці стає постійним, терпеливим.

Максим — латинське ім’я, перекладається як “найвеличніший”. В дитинтві добре ладнає з іншими дітьми. В дорослому віці стає серйозним, має творчий потенціал.

Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як “скеля”. В дитинстві ніжний, вихований. В дорослому віці стає романтичним, витривалим.

Степан — давньогрецьке походження, означає “вінець”. В дитинстві беземоційний, спокійний. В дорослому віці стає доброзичливим, комунікабельним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як “наступати по п’ятах”. В дитинстві захоплюється світом навколо. В дорослому віці стає балакучим, вміє притягнути до себе.

День ангела 9 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 жовтня — душевні привітання в прозі / © unsplash.com

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає від бід і невдач, надихає на добрі справи та підтримує у важкі хвилини. Бажаю духовної сили, внутрішньої гармонії й Божої благодаті на кожному кроці твого життя.

***

З Днем ангела! Нехай твій ангел-зберігач завжди буде поруч, підказує правильний шлях і огортає своєю любов’ю. Бажаю миру в серці, світла в душі та щастя в кожному дні.

***

Вітаю з Днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди охороняє тебе, а життя буде сповнене тепла, добра й натхнення.

***

Сьогодні особливий день — день твого ангела. Нехай його світлі крила завжди прикривають тебе від негараздів, а тихий шепіт веде стежками любові, радості й добра. Щастя, злагоди та Божої ласки тобі!

***

Вітаю з Днем ангела! Бажаю, щоб твоє ім’я завжди було символом любові й добра, а твій ангел-зберігач щодня надихав, підтримував та вів до успіху й внутрішнього спокою.

