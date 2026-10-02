День ангела 9 жовтня: кого та як вітати з іменинами

Який день ангела 9 жовтня / © pexels.com

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Хто святкує день ангела 9 жовтня

9 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Костянтина, Максима, Петра, Степана, Якова.

Костянтин — латинське походження, означає «стійкий». В дитинстві різкий, часто дратівливий. В дорослому віці стає розважливим.

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Максим — латинське ім’я, перекладається як «найвеличніший». В дитинстві веселий, позитивний. В дорослому віці стає життєрадісним.

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Петро — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «скеля». В дитинстві спокійний, тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Степан — давньогрецьке походження, означає «вінець». В дитинстві комунікабельний, енергійний. В дорослому віці стає дружелюбним.

Яків — давньоєврейське ім’я, перекладається як «наступати по п’ятах». В дитинстві активний, добре вчиться. В дорослому віці стає балакучим.

День ангела 9 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 9 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Вітаю з Днем ангела! Бажаю міцного здоров’я, душевного спокою, щирої радості та добробуту. Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає знаходити правильний шлях.

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Щиро вітаю з Днем ангела! Нехай у житті буде якомога більше світлих подій, приємних зустрічей і здійснених мрій. Бажаю любові, миру, родинного затишку та Божого благословення.

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З Днем ангела! Бажаю, щоб небесний покровитель невидимим крилом захищав від усього лихого, дарував сили та надію. Нехай кожен день приносить добрі новини, тепло близьких людей і багато приводів для усмішки.

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Прийміть найщиріші вітання з Днем ангела! Бажаю щасливої долі, міцного здоров’я, достатку та гармонії в душі. Нехай усі добрі починання мають успіх, а поруч завжди будуть надійні й люблячі люди.

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Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець веде життєвою дорогою, допомагає долати труднощі та береже від бід. Бажаю миру в серці, благополуччя в домі, невичерпної енергії та здійснення найзаповітніших бажань.

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