День ангела у листопаді: як обрати ім’я для хлопчика чи дівчинки за церковним календарем

Як назвати дитину у листопаді

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Листопад — місяць багатий на шановані релігійні свята та дні пам’яті великих святих заступників. Називаючи дитину за новоюліанським церковним календарем, батьки дарують малюкові не лише красиве ім'я, а й надійного небесного покровителя, який оберігатиме дитину протягом усього життя.

День ангела у листопаді: сильні імена для хлопчиків

Листопадові чоловічі імена несуть у собі енергетику стійкості, відваги, справедливості та високої моралі.

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1. Михайло (Собор Архістратига Михаїла)

Архангел Михаїл — глава небесного воїнства. Це один із найсильніших заступників для листопадового хлопчика, який дарує дитині високий духовний захист, відвагу, лідерські якості та прагнення правди.

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2. Іван (Святого Івана Золотоустого)

Класичне благородне ім'я, що означає «Божа милість». Святий заступник наділяє хлопчика мудрістю, красномовством, гнучким розумом та глибоким духовним балансом.

3. Андрій (День апостола Андрія Первозванного)

Апостол Андрій — покровитель українських земель. Це ім'я додає дитині щирості, стійкості характеру, вірності своїм ідеалам та вміння досягати поставленої мети.

4. Пилип (Апостола Пилипа)

Ім'я дарує хлопчикові аналітичний склад розуму, спокій, допитливість та природний шарм, що допомагає легко здобувати прихильність оточуючих.

День ангела у листопаді: ніжні та сильні імена для дівчаток

Жіночі імена листопада символізують чистоту, непохитну віру, мудрість та глибоку внутрішню гармонію.

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1. Анна (День святої праведної Анни)

Ім'я, яке означає «благодать» та «милість». Воно наділяє дівчинку особливою добротою, чуйністю, терпінням та сильним чуттям інтуїції.

2. Єлизавета (День святої праведної Єлизавети)

Шляхетне та старовинне ім'я. Єлизавети ростуть щирими, турботливими, володіють творчими талантами та вмінням створювати затишок навколо себе.

3. Марія (День Введення в храм Пресвятої Богородиці)

Найвеличніше християнське ім'я, яке дарує дівчинці найсильніший небесний покров Пресвятої Богородиці, материнську ніжність, внутрішню витонченість та милосердя.

4. Олександра (День святої мучениці Олександри)

Ім'я, яке додає дівчинці сили духу, лідерських якостей, сміливості та здатності відстоювати власну думку.

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