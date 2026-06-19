День ангела Володимира: точна дата 2026 року, традиції та духовна спадщина

День ангела Володимира 2026 року / © Фото з відкритих джерел

Реклама

2026 року це свято залишається особливо значущим, адже поєднує церковну пам’ять, народні традиції та сучасні сімейні звичаї.

Коли День ангела Володимира 2026 року

Головною датою вшанування є 15 липня 2026 року — день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого, Хрестителя Київської Русі.

Після переходу Православної церкви України та УГКЦ на новоюліанський календар, ця дата стала основною для святкування іменин Володимирів.

Реклама

Окрім головного дня, у церковному календарі існують й інші дати, коли вшановують святих із цим ім’ям. Тому деякі чоловіки на ім’я Володимир можуть святкувати іменини також у інші дні року — залежно від свого небесного покровителя.

Хто такий святий Володимир

Князь Володимир Великий увійшов в історію як правитель, який здійснив хрещення Русі 988 року. Його постать має величезне значення для української культури, державності та духовності.

До прийняття християнства він був язичницьким правителем, однак згодом зробив доленосний вибір на користь нової віри. Після хрещення Русі почалося активне будівництво храмів, поширення писемності та зміцнення державності.

Саме за цей історичний внесок церква канонізувала князя як рівноапостольного святого.

Реклама

Значення імені Володимир

Ім’я Володимир має давньослов’янське походження та складається з двох частин:

«волод» — володіти, керувати;

«мир» — світ, спокій, гармонія.

У перекладі воно трактується як «той, хто володіє світом» або «носій миру». Тому символічно це ім’я пов’язують із силою, мудрістю та здатністю об’єднувати людей.

Традиції святкування Дня ангела Володимира

День ангела в українській традиції — це не просто привід для привітань, а духовне свято, пов’язане з небесним покровителем людини.

Зазвичай у цей день:

Реклама

відвідують храм і ставлять свічку за здоров’я;

дякують своєму святому покровителю;

збираються у родинному колі;

приймають щирі привітання від близьких.

Особливою традицією є теплі побажання щастя, добробуту та Божого захисту. У багатьох родинах День ангела навіть цінують не менше, ніж день народження.

Як привітати Володимира

Вітаю з Днем ангела, Володимире! Нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від тривог і помилок, дарує мудрість у рішеннях і силу в серці. Бажаю міцного здоров’я, внутрішньої рівноваги та добрих людей поруч, які підтримують у будь-яку хвилину.

***

З Днем ангела, Володимире! Нехай життя буде світлим і щедрим на приємні події, а доля веде тебе лише правильними дорогами. Хай у домі панують тепло, злагода й добробут, а в душі — спокій і впевненість у завтрашньому дні.

Реклама

***

Володимире, щиро вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій охоронець завжди стоїть поруч, захищаючи від усього лихого. Бажаю, щоб кожен день приносив нові можливості, натхнення та радість від простих, але справжніх речей.

***

З Днем ангела тебе, Володимире! Нехай удача супроводжує всі твої починання, а серце завжди знаходить причини для радості. Бажаю міцного здоров’я, щирих друзів і великого людського щастя, яке наповнює кожен день змістом.

Реклама

***

Вітаю з іменинами, Володимире! Нехай твій ангел-охоронець веде тебе крізь усі життєві випробування легко і впевнено. Бажаю тобі гармонії, любові, здійснення мрій і сил завжди рухатися вперед, незважаючи ні на що.

FAQ

Коли День ангела Володимира 2026 року?

Основна дата святкування — 15 липня 2026 року, у день пам’яті рівноапостольного князя Володимира Великого.

Реклама

Що означає ім’я Володимир?

Ім’я походить зі старослов’янської мови й означає «той, хто володіє світом» або «носій миру та гармонії».

Новини партнерів