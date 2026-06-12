День батька в Україні: дата святкування 2026 року, історія свята та найкращі привітання татові

Коли День батька в Україні / © pexels.com

Реклама

В Україні це свято щороку набирає дедалі більшої популярності, перетворюючись на важливу сімейну традицію.

Коли святкують День батька в Україні

В Україні День батька святкують у третю неділю червня. Дата є плаваючою, але завжди припадає на теплий літній період, коли особливо хочеться проводити час із родиною.

2026 року День батька припадає на 21 червня.

Реклама

Це чудова нагода зупинитися в щоденній метушні та подякувати татові за турботу, силу, поради та любов.

Історія свята Дня батька

Ідея створення Дня батька з’явилася на початку XX століття у США. Вона була ініційована як відповідь на вже існуючий День матері — щоб підкреслити важливість обох батьків у вихованні дітей.

З часом традиція поширилася по всьому світу. У різних країнах дата святкування відрізняється, однак сенс залишається незмінним — подяка батькові за його роль у сім’ї.

В Україні свято офіційно почали відзначати відносно нещодавно, але воно швидко стало частиною сучасної культури сімейних цінностей.

Реклама

Як святкують День батька

Єдиного сценарію святкування немає — і це робить свято особливим. Найчастіше його проводять у родинному колі.

Популярні традиції:

сімейні обіди або вечері;

спільні прогулянки або поїздки;

маленькі сюрпризи та подарунки;

листівки або відеопривітання;

час разом без гаджетів і роботи.

Найцінніше в цей день — увага. Навіть просте «дякую, тату» може мати набагато більшу силу, ніж дорогий подарунок.

Ідеї подарунків на День батька

Якщо хочеться зробити приємний сюрприз, варто орієнтуватися на інтереси тата:

Реклама

книги або підписка на улюблений сервіс;

аксесуари для хобі (риболовля, спорт, авто);

персоналізовані подарунки (чашки, футболки, гравіювання);

набір для відпочинку або релаксу;

спільний досвід — подорож, вечеря, майстер-клас.

Чому важливо святкувати День батька

У сучасному світі роль батька значно змінилася. Це не лише постать авторитету, а й партнер у вихованні, друг і підтримка.

День батька — це нагадування:

про вдячність за щоденну працю;

про емоційний зв’язок у родині;

про важливість присутності тата в житті дитини.

Привітання з Днем батька

Тату, дякую тобі за силу, мудрість і спокій, який ти завжди даруєш нашій родині. З Днем батька!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Бажаю тобі здоров’я, радості й натхнення. Ти — найкращий приклад справжнього чоловіка!

Реклама

Привітання з Днем батька / © ТСН

Дякую за кожну пораду, підтримку і віру в мене. Зі святом, тату!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Нехай у твоєму житті буде більше відпочинку, радості та теплих сімейних моментів.

Привітання з Днем батька / © ТСН

Тату, ти — моя опора і гордість. З Днем батька тебе!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Бажаю тобі щасливих днів, спокійного серця і здійснення всіх мрій.

Реклама

Привітання з Днем батька / © ТСН

Дякую, що навчив мене бути сильною людиною. Люблю тебе і вітаю зі святом!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Нехай доля завжди буде до тебе доброю, а поруч — любляча сім’я.

Привітання з Днем батька / © ТСН

Твоя мудрість і доброта роблять цей світ кращим. З Днем батька!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Тату, ти — мій герой. Бажаю тобі щастя, здоров’я і багато приводів для усмішок.

Реклама

Новини партнерів