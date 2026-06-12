ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
385
Час на прочитання
3 хв

День батька в Україні: дата святкування 2026 року, історія свята та найкращі привітання татові

День батька — це тепле сімейне свято, яке нагадує про роль тата в житті кожної людини. Це день подяки, підтримки, поваги та простих, але важливих слів, які ми часто відкладаємо «на потім».

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Коментарі
Коли День батька в Україні

Коли День батька в Україні / © pexels.com

В Україні це свято щороку набирає дедалі більшої популярності, перетворюючись на важливу сімейну традицію.

Коли святкують День батька в Україні

В Україні День батька святкують у третю неділю червня. Дата є плаваючою, але завжди припадає на теплий літній період, коли особливо хочеться проводити час із родиною.

2026 року День батька припадає на 21 червня.

Це чудова нагода зупинитися в щоденній метушні та подякувати татові за турботу, силу, поради та любов.

Історія свята Дня батька

Ідея створення Дня батька з’явилася на початку XX століття у США. Вона була ініційована як відповідь на вже існуючий День матері — щоб підкреслити важливість обох батьків у вихованні дітей.

З часом традиція поширилася по всьому світу. У різних країнах дата святкування відрізняється, однак сенс залишається незмінним — подяка батькові за його роль у сім’ї.

В Україні свято офіційно почали відзначати відносно нещодавно, але воно швидко стало частиною сучасної культури сімейних цінностей.

Як святкують День батька

Єдиного сценарію святкування немає — і це робить свято особливим. Найчастіше його проводять у родинному колі.

Популярні традиції:

  • сімейні обіди або вечері;

  • спільні прогулянки або поїздки;

  • маленькі сюрпризи та подарунки;

  • листівки або відеопривітання;

  • час разом без гаджетів і роботи.

Найцінніше в цей день — увага. Навіть просте «дякую, тату» може мати набагато більшу силу, ніж дорогий подарунок.

Ідеї подарунків на День батька

Якщо хочеться зробити приємний сюрприз, варто орієнтуватися на інтереси тата:

  • книги або підписка на улюблений сервіс;

  • аксесуари для хобі (риболовля, спорт, авто);

  • персоналізовані подарунки (чашки, футболки, гравіювання);

  • набір для відпочинку або релаксу;

  • спільний досвід — подорож, вечеря, майстер-клас.

Чому важливо святкувати День батька

У сучасному світі роль батька значно змінилася. Це не лише постать авторитету, а й партнер у вихованні, друг і підтримка.

День батька — це нагадування:

  • про вдячність за щоденну працю;

  • про емоційний зв’язок у родині;

  • про важливість присутності тата в житті дитини.

Привітання з Днем батька

Тату, дякую тобі за силу, мудрість і спокій, який ти завжди даруєш нашій родині. З Днем батька!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Бажаю тобі здоров’я, радості й натхнення. Ти — найкращий приклад справжнього чоловіка!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Дякую за кожну пораду, підтримку і віру в мене. Зі святом, тату!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Нехай у твоєму житті буде більше відпочинку, радості та теплих сімейних моментів.

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Тату, ти — моя опора і гордість. З Днем батька тебе!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Бажаю тобі щасливих днів, спокійного серця і здійснення всіх мрій.

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Дякую, що навчив мене бути сильною людиною. Люблю тебе і вітаю зі святом!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Нехай доля завжди буде до тебе доброю, а поруч — любляча сім’я.

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Твоя мудрість і доброта роблять цей світ кращим. З Днем батька!

Привітання з Днем батька / © ТСН

Привітання з Днем батька / © ТСН

Тату, ти — мій герой. Бажаю тобі щастя, здоров’я і багато приводів для усмішок.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
385
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie