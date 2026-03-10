ТСН у соціальних мережах

День Державного Гімну України: красиві і душевні привітання, листівки

2021 року Кабінет Міністрів України офіційно встановив 10 березня як День Державного Гімну.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
День Державного гімну України: привітання

День Державного гімну України: привітання / © Pixabay

Ми підібрали для вас кілька гарних привітань, які сьогодні можна надіслати рідним і друзям.

Привітання з Днем Державного гімну України

Сьогодні ми святкуємо День Державного Гімну України — символ нашої нації, єдності та свободи. Нехай кожна нота цієї пісні надихає на великі звершення, додає сили та віри у світле майбутнє нашої країни.

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Вітаю з Днем Гімну України! Нехай ця святкова мелодія нагадує нам про незламний дух українців, любов до рідної землі та велич нашої історії. Бажаю миру, добробуту та щирих посмішок у кожному домі.

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

З Днем Державного Гімну України! Нехай слова й мелодія нашого гімну завжди об’єднують, додають впевненості та надихають на добрі справи. Бережімо нашу культуру, традиції та свободу!

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Вітаю з особливим святом — Днем Гімну України! Нехай кожен звук гімну торкається серця, надихає на великі досягнення та зміцнює віру в непереможний дух нашого народу.

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Привітання з Днем Державного гімну України / © ТСН

Сьогодні ми святкуємо День Державного Гімну України — день, коли звучить символ нашої єдності та незалежності. Бажаю, щоб мелодія гімну надихала на добрі вчинки, об’єднувала серця та дарувала гордість за рідну країну.

