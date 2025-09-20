ТСН у соціальних мережах

25
2 хв

День фармацевтичного працівника України 2025 року: привітання в прозі, листівки українською

На третю суботу вересня (20 вересня 2025 року) припадає важливе професійне свято — День фармацевтичного працівника України.

Тетяна Мележик
День фармацевтичного працівника України 2025 року: привітання

День фармацевтичного працівника України 2025 року: привітання / © Pixabay

ТСН.ua підібрав для вас красиві привітання в прозі, а також листівки, щоб подарувати позитивні емоції вашим друзям, близьким, родичам, які працюють у фармацевтичній сфері.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника України

Вітаю вас із професійним святом — Днем фармацевтичного працівника! Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та терпіння у вашій благородній справі. Нехай ваша турбота про людей завжди повертається вдячністю та повагою, а професійні досягнення надихають на нові звершення.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника України / © ТСН

Щиро вітаю з Днем фармацевтичного працівника! Нехай ваша робота завжди приносить радість, а кожен день дарує вдячні посмішки пацієнтів. Бажаю професійного росту, натхнення та гармонії в житті, щоб усі ваші старання множили добробут і здоров’я людей.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника України / © ТСН

Дорогі фармацевти! У ваш день бажаю вам міцного здоров’я, спокою та радості від кожного робочого дня. Нехай ваша точність, уважність і турбота про людей завжди оцінюються, а життя дарує яскраві миті щастя та душевного тепла.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника України / © ТСН

Вітаю з Днем фармацевтичного працівника! Нехай ваша професія, сповнена відповідальності та уваги до людського життя, приносить лише гордість і задоволення. Бажаю стабільності, успіхів у всіх починаннях та тепла від колег і близьких.

Привітання з Днем фармацевтичного працівника України / © ТСН

Щиро вітаю з професійним святом! Нехай ваша щоденна праця на благо здоров’я людей завжди буде цінною та вдячною. Бажаю здоров’я, енергії, добробуту та гармонії в житті, а також нових професійних перемог і яскравих позитивних моментів.

25
