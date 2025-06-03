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День ікони Матері Божої Неустанної Помочі: коли святкуємо, які традиції існують
Коли ми святкуємо День ікони Матері Божої Неустанної Помочі за новим календарем і що це за свято?
За новоюліанським календарем День ікони Матері Божої Неустанної Помочі українці святкують 7 липня.
Історія свята
Свято День ікони Матері Божої Неустанної Помочі присвячене іконі Матері Божої Неустанної Помочі, яка вважається однією з найвідоміших серед християн.
Зображення було створене в Константинополі (нині Стамбул) приблизно в XIV столітті, але пізніше перевезене до Риму. Там її встановили у церкві Святого Матвія 1499 року.
1866 року ікона була передана редемптористам (Конгрегація Найсвятішого Ізбавителя) папою Пієм IX, після чого її встановили у церкві святого Альфонса на Есквілінському пагорбі (Рим).
Саме редемптористи заснували чимало шкіл і парафій, які були присвячені Діві Марії, завдяки чому культ Матері Божої Неустанної Помочі поширився світом.
Що зображено на іконі
На іконі зображена Діва Марія з маленьким Ісусом Христом на руках. Богородиця одягнута в червоно-сині шати, прикрашені золотими деталями. На голові у неї корона з коштовностями, а обличчя світиться від співчуття та м’якості.
Ісус, тримаючись за руку Марії, дивиться на архангелів: Михаїла та Гавриїла. Ті зображені у верхніх кутах ікони і тримають у своїх руках цвехи, хрест та спис. Ці предмети символізують роль Ісуса Христа у спасінні людства.
Ікону часто асоціюють зі спасінням та покаянням, віряни отримують від споглядання на неї віру на милість та благословення.
Що можна і не можна робити в День ікони Матері Божої Неустанної Помочі
В народній традиції існувало кілька важливих заборон цього дня:
носіння прикрас;
сварки, лихослів’я;
розпиття алкоголю;
розваги та веселощі;
прання і інші хатні справи;
купання в озерах і річках.
Натомість віряни проводили цей день у молитвах, спрямованих до Богородиці.