Коли День Катерини 2026 року / © Фото з відкритих джерел

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День святої Катерини в Україні традиційно пов’язували з дівочою долею, коханням і майбутнім шлюбом. 2026 року за новим церковним календарем свято припадає на 24 листопада, у вівторок. У народі вірили, що в ніч на Катерини можна побачити уві сні майбутнього судженого. Один із відомих обрядів для цього — покласти під подушку хліб і подумки запросити нареченого на вечерю.

Як ворожили на судженого в ніч на Катерини

У народній традиції Катерини вважали святом дівочої долі. Незаміжні дівчата збиралися на вечорниці, зверталися з молитвами до святої та проводили обрядові ворожіння, намагаючись дізнатися, чи скоро зустрінуть кохання та яким буде майбутній обранець.

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Етнографічні матеріали описують різні звичаї: дівчата ставили у воду вишневі гілочки, «кликали долю» та клали під подушку листочки, загадуючи на них імена знайомих хлопців. У деяких місцевостях ворожили саме на сон.

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Що покласти під подушку, щоб уві сні побачити судженого

За одним із сучасних описів народного звичаю, увечері на Катерини під подушку клали окраєць житнього хліба. Перед сном дівчина подумки запрошувала майбутнього нареченого на вечерю й лягала спати в тиші. Вважалося, що суджений може з’явитися уві сні.

Цей обряд можна відтворити як символічну традицію.

Увечері відкладіть невеликий шматочок хліба.

Покладіть його біля подушки або під неї, якщо це безпечно та зручно.

Перед сном подумайте про те, які стосунки ви хочете та які риси хотіли б бачити в майбутньому партнерові.

Лягайте спати без очікування, що сон обов’язково має щось показати.

Інші ворожіння на День Катерини

Вишнева гілочка. Дівчата зрізали гілочку вишні, ставили її у воду й чекали, чи розквітне вона до Різдва. За повір’ям, цвітіння віщувало щасливу долю та швидке заміжжя.

Листочки з іменами. Під подушку клали листочки різних дерев, подумки пов’язуючи кожен із певним ім’ям. Уранці навмання витягували один із них і сприймали ім’я як символічну підказку про судженого.

Закликання долі. На вечорницях дівчата готували кашу, загортали горщик у рушник і тричі промовляли біля воріт: «Доле, доле, йди до нас вечеряти!» Вважалося, що відповідь півня означала, що доля почула заклик.

Які прикмети пов’язували з Катерининим днем

У народі казали: якщо вишнева гілочка, поставлена на Катерини, розквітне до Різдва, дівчині обіцяли щасливу долю. Інші прикмети стосувалися погоди: за спостереженнями предків, мороз на Катерини віщував холодну зиму, а відлига —теплу погоду.

Ці прикмети належать до народної календарної традиції. Вони передають уявлення наших предків, але не є науковими прогнозами погоди чи особистого майбутнього.

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