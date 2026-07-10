День княгині Ольги 2026 року: що категорично не можна робити, щоб не накликати біду

День рівноапостольної княгині Ольги 2026 року / © Pixabay

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11 липня православні віряни в Україні вшановують пам’ять святої рівноапостольної княгині Ольги — однієї з найвизначніших постатей української історії.

Після переходу Православної церкви України на новоюліанський календар день пам’яті княгині Ольги святкують 11 липня (раніше свято припадало на 24 липня).

Що не можна робити в День княгині Ольги

Із цим днем у народній традиції пов’язано чимало звичаїв і застережень. Хоча вони не є церковними правилами, багато українців і сьогодні дотримуються давніх народних традицій.

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У День княгині Ольги рекомендують:

не виконувати важку фізичну роботу;

відкласти шиття, вишивання та в’язання;

уникати сварок, образ і конфліктів;

не скаржитися на життя та не піддаватися негативним думкам;

не позичати гроші, адже, за повір’ями, це може призвести до фінансових втрат;

не вихвалятися власними успіхами чи достатком, щоб не відвернути від себе удачу.

Вважається, що цей день краще присвятити молитві, добрим справам, спілкуванню з рідними та внутрішньому спокою.

Народні прикмети на День святої Ольги

Наші предки уважно спостерігали за природою саме цього дня та робили прогнози на найближчий час.

Найвідоміші прикмети:

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ранкова роса на траві — до неврожаю огірків;

багато мошкари — буде щедрий грибний сезон;

гучний грім віщує тривалу негоду, а тихий — короткий дощ;

ясна й сонячна погода обіцяє хороший урожай;

затяжний дощ вважається ознакою вдалого рибальського сезону;

велика кількість павутини в лісі — до зміни погоди та опадів.

Варто пам’ятати, що прикмети є частиною української народної культури й не мають наукового підтвердження.

Ким була княгиня Ольга

Княгиня Ольга увійшла в історію як мудра правителька Київської Русі, дружина князя Ігоря та бабуся князя Володимира Великого.

Після загибелі чоловіка саме вона керувала державою, провела низку важливих реформ, зміцнила князівську владу та налагодила систему збору данини. Під час подорожі до Константинополя Ольга прийняла християнство, ставши першою християнкою серед правителів Русі. Через кілька століть церква зарахувала її до лику святих і надала почесний титул рівноапостольної за значний внесок у поширення християнської віри.

Кого вітають цього дня

11 липня свої іменини святкують усі жінки, які носять ім’я Ольга. У цей день заведено бажати їм міцного здоров’я, Божої опіки, родинного затишку, миру та благополуччя.

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FAQ

Коли святкують День княгині Ольги?

За новим церковним календарем Православної церкви України День святої рівноапостольної княгині Ольги щороку святкують 11 липня. До календарної реформи свято припадало на 24 липня.

Що не можна робити у День княгині Ольги?

За народними традиціями цього дня не рекомендується важко працювати, шити, вишивати, сваритися, позичати гроші, хизуватися власними досягненнями та піддаватися негативним емоціям. Водночас церква наголошує, що головне у свято — молитва, добрі справи та духовне вдосконалення.

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