День Конституції України 2026 року: дата святкування, історія виникнення та значення свята

День Конституції України: історія свята / © pexels.com

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Воно має чітко визначену дату та глибоке історичне значення для розвитку незалежної України.

Коли святкують День Конституції України

День Конституції України щорічно святкують 28 червня. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада України ухвалила Основний Закон держави — Конституцію України.

2026 року ця дата припадає на неділю, і свято традиційно святкується на загальнодержавному рівні.

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Історія ухвалення Конституції України

Прийняття Конституції стало одним із найважливіших етапів державотворення після проголошення незалежності 1991 року. До цього моменту Україна тимчасово користувалася радянськими правовими нормами, які не відповідали новим політичним реаліям.

Робота над Основним Законом тривала кілька років і супроводжувалася складними політичними дискусіями. Остаточне голосування відбулося в ніч проти 28 червня 1996 року, яку згодом назвали «конституційною ніччю».

Після тривалих дебатів документ підтримали більшістю голосів, і Україна отримала власну Конституцію — головний закон, що закріплює:

державний суверенітет і територіальну цілісність;

права та свободи громадян;

принцип поділу влади;

основи демократичного устрою.

Значення Конституції України

Конституція є фундаментом правової системи держави. Вона визначає правила функціонування влади, гарантує права людини та встановлює принципи взаємодії між державою і суспільством.

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Саме Конституція має найвищу юридичну силу, а всі інші закони України повинні їй відповідати.

Традиції святкування Дня Конституції

День Конституції вважається офіційним державним святом. Раніше це був вихідний день, однак у сучасних умовах режим святкування може змінюватися.

Традиційно цього дня відбуваються:

урочисті заходи та офіційні церемонії;

тематичні лекції та освітні події;

культурні програми у містах України;

інформаційні кампанії про права людини;

привітання та патріотичні заходи.

Свято має не лише урочистий, а й просвітницький характер, нагадуючи громадянам про їхні права та обов’язки.

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Цікаві факти про Конституцію України

Конституція України була ухвалена після безперервного засідання парламенту, яке тривало майже добу. Це єдиний державний свято, прямо закріплене в тексті Конституції. Основний Закон визначає Україну як суверенну, незалежну та демократичну державу. Документ має найвищу юридичну силу в країні.

День Конституції України — це не лише державне свято, а й нагадування про фундаментальні принципи державності, свободи та верховенства права. Він символізує історичний вибір українського народу на користь демократії та незалежності.

FAQ

Коли святкують День Конституції України?

День Конституції України щороку припадає на 28 червня.

Коли ухвалили Конституцію України?

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Конституцію України було ухвалено 28 червня 1996 року Верховною Радою України після тривалого нічного засідання.

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