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День літнього сонцестояння 2025 року: привітання в прозі та віршах, листівки
21 червня 2025 року відбудеться цікаве астрономічне явище — День літнього сонцестояння. Надсилайте своїм друзям, рідним, коханим листівки та привітання.
З Днем літнього сонцестояння!
Нехай сьогоднішнє сонце — найвище і найяскравіше в році — принесе у твоє життя максимум тепла, світла і гармонії. Бажаю оновлення сил, ясності думок і натхнення на добрі зміни. Нехай внутрішнє світло сяє не менш яскраво, ніж небесне!
Сонце в зеніті, день — найясніший,
Світу дарує тепло найсильніше.
Хай це сонцестояння літнє
Зігріє серце твоє привітнє.
Бажаю світла, любові й добра,
Щоб доля щедрою в тебе була!
У День літнього сонцестояння бажаю тобі світлої дороги, добрих рішень і внутрішнього спокою. Нехай у твоєму житті завжди буде місце сонцю — і на небі, і в серці. Сьогодні природа дарує свою силу — візьми її собі на добробут, щастя і звершення мрій.
Сонце стоїть на високій вершині,
Світло розлите в чарівній годині.
З літнім святом тебе я вітаю —
Радості, сили й тепла побажаю!
Нехай у житті, як у цю пору дня,
Світло і щастя не згаснуть щодня.
Сонце сьогодні тримається на небі найдовше — тож нехай і щастя затримається в твоєму житті якнайдовше! З літнім сонцестоянням тебе! Бажаю сили, рівноваги, любові до себе і світу. Нехай кожен новий день буде трохи світлішим за попередній.