День літнього сонцестояння 2025 року: привітання в прозі та віршах, листівки

Привітання з Днем літнього сонцестояння 2025 року / © unsplash.com

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З Днем літнього сонцестояння!

Нехай сьогоднішнє сонце — найвище і найяскравіше в році — принесе у твоє життя максимум тепла, світла і гармонії. Бажаю оновлення сил, ясності думок і натхнення на добрі зміни. Нехай внутрішнє світло сяє не менш яскраво, ніж небесне!

День літнього сонцестояння 2025 року / © ТСН

Сонце в зеніті, день — найясніший,

Світу дарує тепло найсильніше.

Хай це сонцестояння літнє

Зігріє серце твоє привітнє.

Бажаю світла, любові й добра,

Щоб доля щедрою в тебе була!

День літнього сонцестояння 2025 року / © ТСН

У День літнього сонцестояння бажаю тобі світлої дороги, добрих рішень і внутрішнього спокою. Нехай у твоєму житті завжди буде місце сонцю — і на небі, і в серці. Сьогодні природа дарує свою силу — візьми її собі на добробут, щастя і звершення мрій.

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День літнього сонцестояння 2025 року / © ТСН

Сонце стоїть на високій вершині,

Світло розлите в чарівній годині.

З літнім святом тебе я вітаю —

Радості, сили й тепла побажаю!

Нехай у житті, як у цю пору дня,

Світло і щастя не згаснуть щодня.

День літнього сонцестояння 2025 року / © ТСН

Сонце сьогодні тримається на небі найдовше — тож нехай і щастя затримається в твоєму житті якнайдовше! З літнім сонцестоянням тебе! Бажаю сили, рівноваги, любові до себе і світу. Нехай кожен новий день буде трохи світлішим за попередній.